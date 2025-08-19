Végleges otthonába készül a walesi hercegi pár

család;költözés;Vilmos herceg;

2025-08-19 17:18:00 CEST

A karácsonyt már az eddiginél kétszer nagyobb házban tölti Vilmos és családja, de továbbra sem lesznek bentlakó alkalmazottaik.

Amikor Vilmos, Katalin és három gyermekük, a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos új házba költöznek, nem pusztán ingatlancseréről, hanem mélyebb elképzelésekről, saját, egyéni életstílusuk megnyilvánulásáról is szó van. A közvéleménynek a monarchiára még kiváncsi részét megmozgatták a napokban a trónörökös új, véglegesnek mondott házába hurcolkodásáról szóló jelentések.

A család továbbra is a hatalmas Windsor Park lakója marad, mindössze 6 kilométerre távolodik el eddigi 4 hálószobás otthonából, az Adelaide Cottage-ból és veszi birtokba a 8 hálószobás, 328 éves, György-stílusú, műemlékvédelem alatt álló Forest Lodge-ot.

A helyileg illetékes windsori és maidenheadi önkormányzat augusztus elején hagyta jóvá a kért változtatásokat, melyeket Vilmos hangsúlyozottan saját, a cornwalli hercegségből származó jövedelméből fedez majd. A biztonságos, szép kerttel rendelkező ingatlan, melynek szomszédjait nemrégiben más, közeli házakba költöztették át, varázslatos kilátást nyújt Londonra és Berkshire megyére.Ha a házat ma eladásra kínálnák, 16 millió font (7,3 milliárd forint) lenne a becsült ára.

A váltás kapcsán a Kensington Palota egyértelműsítette, hogy a család véglegesnek tekinti új otthonát, és akkor sem foglalja el a királyi paloták egyikét, a 2027-ig felújítás alatt álló Buckingham-palotát, vagy a windsori kastélyt, amikor Vilmos trónra kerül. Az ezek szerint örökös lakásbérletet vállaló walesi herceg kommunikációs csapata megerősítette azt is, hogy nem fognak bentlakó személyzetet alkalmazni, továbbra is a pozíciójához képest legnagyobb normalitásban készülnek élni. Forest Lodge-ot nem lehet egy napon emlegetni a királyi családból száműzött András 30 szobás Royal Lodge-ával, melynek évi 660 ezer fontos (302 millió forint) bérleti és fenntartási költségeit jobb híján maga III. Károly fedezi. A brit lakosság érzéseit és gondjait az udvar sok más tagjánál jobban átélő Károly és Katalin nem készül költséges uszodával, konditeremmel, vagy külön borpincével feltupírozni új bázisát. A família a sandringhami királyi birtok részét képező Amber Hallban tölti a vakációkat.

A 43 éves Vilmos nemrégiben "élete legborzalmasabb évének, brutálisnak" nevezte 2024-et, amikor mind édesapját, mind Katalint daganatos betegséggel diagnosztizálták. Míg a hercegné kezelése befejeződött, a király továbbra is minden héten igényel ellátást. Egyiküknél sem hozták nyilvánosságra pontos diagnózist. Amíg Vilmos igyekezett egyensúlyt teremteni királyi és családi kötelezettségei teljesítése között, sokat gondolkozott a királyság intézményének jövőjéről és saját szerepéről. A formaságoktól, kicsapongásoktól, felesleges luxustól tartózkodó, átláthatóbb új stílusnak csak apró jelképe, hogy királyként sem bánná, ha az alattvalók látnák, amint a gyerekeket viszi az iskolába, ugyanakkor mindenképpen el akarja kerülni a magánélethez való jogának megsértését.

Vilmos kapcsán elkerülhetetlenül szóba kerül a kaliforniai Montecitóba költözött öccse és annak felesége, a sussexi hercegi pár. A szigetország egyik leggazdagabb embere, Westminster hercegének kislánya, Olivia közelgő keresztelője kapcsán került be a köztudatba a dilemma, hogy a velük szoros barátságban álló Hugh Grosvenor meghívhatja- e őket együtt, nem fulladna-e ellenségeskedésük miatt botrányba az esemény. A fivérek utoljára II. Erzsébet 2022 szeptemberi temetése kapcsán találkoztak, míg Harry Károly király rákbetegségének kezdetén, múlt év februárjában kapott 45 perces lehetőséget édesapja láthatására. Bár nemrégiben egy BBC interjúban bejelentette, hogy kész a kapcsolatok helyreállítására, "hídverésre", egyelőre nem ismert, fogadja- e őt az uralkodó, amikor szeptemberben egyik alapítványa, a WellChild díjkiosztó ünnepségére utazik a szigetországba.