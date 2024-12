Vilmos herceg is ott lesz a Wembley-ben

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezik meg ma az angol-francia barátságos futballmérkőzést a Wembley stadionban. A találkozó biztonságára fegyveres rendőrök vigyáznak, lovasrendőröket is kivezényelnek - jelentette be a londoni rendőrség. A mérkőzésen a brit királyi család szolidaritásának kifejezésére Vilmos herceg is részt vesz, s ott lesz a lelátón David Cameron is. A londoni rendőrség tegnapi közlése szerint 600 terrorizmus-ellenes ügyben folyik aktív nyomozás a brit fővárosban.