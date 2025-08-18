Ukrajnában 10-en meghaltak orosz támadások következtében, órákkal a Trump-Zelenszkij találkozó előtt

Oroszország;Ukrajna;csúcstalálkozó;Donald Trump;dróncsapás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-08-18 16:10:00 CEST

Egy egész család, köztük egy kisgyermek és 16 éves bátyja is életét vesztette egy éjszakai dróncsapásban. „Putyin demonstratív gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán és Európán” – kommentálta a hétfői támadásokat Volodimir Zelenszkij.

Hétfőn újabb orosz csapások rázták meg Ukrajna nagyvárosait, órákkal Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozója előtt. A támadások összesen 10 ember életét követelték – írja a Reuters.

Az ukrán légierő szerint Oroszország az éjszaka 140 drónt és négy rakétát lőtt ki Ukrajnára, előbbiekből 88-at leszedtek. A hétfői dróncsapás a hírügynökség szerint Moszkva legnagyobb támadása Ukrajna ellen augusztus 4. óta: hat régióban, 25 helyszínről jelentettek csapásokat.

Egy egész család, köztük egy kisgyermek és 16 éves bátyja is életét vesztette egy éjszakai dróncsapásban Harkiv északkeleti részén egy lakónegyedben, valamint húsznál is többen megsérültek. Zaporizzsjában pedig egy ballisztikus rakéta három ember halálát okozta, további 23-an megsérültek a régió kormányzója szerint.

Zelenszkij a támadásokat „demonstratívnak és cinikusnak” nevezte. „Putyin demonstratív gyilkosságokat fog elkövetni, hogy fenntartsa a nyomást Ukrajnán és Európán, valamint hogy megalázza a diplomáciai erőfeszítéseket” – írta az ukrán elnök az X-en. Oroszország nem kommentálta a hétfői támadásokról szóló jelentéseket.

Mint arról beszámoltunk, mindenestül felforgatta az Ukrajna körüli helyzetet, hogy Donald Trump a pénteki alaszkai Anchorage-ben rendezett amerikai-orosz csúcstalálkozón nem tudta rávenni Vlagyimir Putyint az Ukrajnában zajló harcok leállítására, sőt, azzal jött ki a tárgyalásról, hogy tűzszünet helyett gyors békemegállapodást akar.

Trump az alaszkai csúcstalálkozó után felhívta Zelenszkijt, és meginvitálta a Fehér Házba hétfőn. Vasárnap több európai vezető is jelezte, hogy csatlakozik Volodimir Zelenszkijhez, a Fehér Házban tartandó tárgyalások jelen lesz Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.