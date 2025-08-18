Donald Trump megüzente Volodimir Zelenszkijnek, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba, a Krímről pedig mondjon le

Oroszország;NATO;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Krím félsziget;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-18 06:46:00 CEST

Szerinte az ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akar.

Az ukrán elnök véget vethet Oroszország háborújának, ha akar, de a békemegállapodás részeként Ukrajna nem léphet be a NATO-ba – közölte Donald Trump amerikai elnök saját, Truth Social nevű közösségi platformján. Bejegyzését órákkal azt megelőzően tette közzé, hogy hétfőn a Fehér Házban fogadja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A BBC szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akar vagy folytathatja a harcot. Donald Trump szerint nem lehet visszaszerezni a Krím félszigetet és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba sem.

Mint megírtuk, mindenestül felforgatta az Ukrajna körüli helyzetet, hogy Donald Trump a pénteki alaszkai Anchorage-ben rendezett amerikai-orosz csúcstalálkozón nem tudta rávenni Vlagyimir Putyint az Ukrajnában zajló harcok leállítására, sőt, azzal jött ki a tárgyalásról, hogy tűzszünet helyett gyors békemegállapodást akar. A találkozó végén az orosz elnök azt is állította, hogy „megállapodásra” jutottak Ukrajnával kapcsolatban, és arra figyelmeztette Európát, hogy „ne torpedózza meg a kínálkozó lehetőséget. Bár megismételte, hogy a békekötéshez fel kell számolni „a háború kiváltó okait” (ami a Kreml narratívájában Ukrajna NATO-csatlakozásának megakadályozását és Oroszország 1990 előtti érdekszférájának a visszaállítását jelenti), Donald Trump szerint is „sok mindenben” sikerült megegyez­niük.

A The New York Times arról számolt be, Putyin azt ígérte Trumpnak, hogy a donyecki régió még meg nem szállt részének átengedéséért cserébe kész befagyasztani a frontvonalat Ukrajna többi részén (Zaporizzsja és Herszon megyében), és írásos kötelezettséget vállalni arról, hogy nem támadja meg többé Ukrajnát vagy bármely más európai országot. Az amerikai elnök közlése szerint Putyinnal a Kijevnek adandó biztonsági garanciákról is tárgyaltak, amelyek a NATO-n kívül esnének, de egyenértékűek lennének az észak-atlanti szövetség alapokmányának 5. cikkelyében foglaltakkal.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt. A Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó után Trump felhívta Zelenszkijt, és beszámolók szerint közölte vele, hogy az orosz elnök hajlandó befagyasztani a legtöbb frontvonalat, ha Ukrajna átadja Donbász régió egészét. Egy ügyet ismerő forrás úgy tudja, Zelenszkij ezt elutasította.

Vasárnap több európai vezető is jelezte, hogy csatlakozik Volodimir Zelenszkijhez, a Fehér Házban tartandó tárgyalások jelen lesz Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte, a NATO főtitkára, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Utóbbi árulta el, hogy az ukrán elnök kérésére állt össze a társaság. Orbán Viktor neve nem szerepel a résztvevők között.