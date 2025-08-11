Meglepte a kormányzatot az EESZT összeomlása, az egészségügyet felügyelő belügyi tárcának is csekély a rálátása a rendszer sorsára

egészségügy;Összeomlás;EESZT;Takács Péter;

2025-08-11 05:45:00 CEST

Az ügyeleteken dühös betegek szidták az orvosokat, akik nem tudtak mindenkinek segíteni. Egyelőre nem világos, hányuknak nem sikerült a leállás alatt hozzájutni a terápiájához, illetve mennyien váltottak ki teljes áron gyógyszert, Az EESZT fenntartása a közelmúltban került át az Energiaügyi Minisztériumhoz.

2017-es üzembeállítása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott – írta szombat délután a Facebook-oldalán Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, még órákkal azelőtt, hogy vasárnap hajnalban sikerült „újraindítani” az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Teret (EESZT). Az többi mellett az elektronikus gyógyszerrecepteket és beutalókat kezelő szolgáltatás pénteken már a déli óráktól akadozott. Emiatt az orvosok nem jutottak hozzá a betegellátáshoz nélkülözhetetlen adatokhoz, nem tudtak recepteket feltölteni, a korábban felírtakat pedig nem látták a patikákban, így a betegek nem tudták kiváltani ezeket a gyógyszereket.

Egy szakmai közösségi portálon Dobson Szabolcs szakgyógyszerész kérdésére rövid idő alatt csaknem kétszáz válasz érkezett. Ezekből kitűnt, hogy a blokkolt vények között volt zöldhályogra használatos szemcsepp, a gyerek hányáscsillapító kúpja, trombózis megelőzésére szolgáló vérhígító injekció, inzulin, antibiotikum, kábítószer-tartalmú erős fájdalomcsillapító, daganatos betegek ellátására szolgáló gyógyszerek, tápszerek. Egy háziorvos például azt írta, hogy 37 betegének ragadt a felhőben a gyógyszere, és csak remélni tudja, hogy volt az érintetteknek tartaléka. A tanácstalanságot a kormányzat szombat délután egy közleménnyel, az egészségügyi államtitkár pedig egy Facebook-poszttal próbálta oszlatni. Ebben háromféle lehetőséget vázoltak a polgároknak. Mint írták, akinek az elektronikus receptje mellett van papíralapú felírási igazolása is, az megkaphatja támogatással a gyógyszerét. Akinek nincs ilyen igazolása az bármilyen, egyéb orvosi dokumentációval, amelyben szerepel gyógyszere javasolt hatáserőssége és adagolása, az ez alapján megkaphatja azt a patikában, de csak teljes áron, támogatás nélkül. A harmadik lehetőség, hogy a páciens egy alapellátási ügyeleti ponton felíratja papíron a szükséges gyógyszerét. Ehhez a Belügyminisztérium egyúttal azt is elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon biztosítsák a papíralapú receptírást.

Ezzel az utóbbi rögtönzéssel több probléma is adódott. Miután a háziorvosi ügyeletek ellátásakor a háziorvosok digitális receptírása szerződnek, így nincs náluk biankó recept – erről Keczéry Attila háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara titkára beszélt szombaton az RTL-nek. Hozzátette azt is, hogy az ügyeleteken ekkor már dühös betegek szidták az orvosokat, akik nem tudtak mindenkinek segíteni. Számos orvos pedig azt is kifogásolta, hogy miután a betegek adatai nem voltak lekérdezhetők az E-térből, gyakorlatilag a páciens bemondása alapján kellett volna felelősen gyógyszert rendelniük.

A kormányzati megoldási javaslatok egyéb pontjait is számos szakmai kritika érte. Egyes gyógyszerészek például azt kifogásolták, hogy az államtitkár Facebook-posztjára nem expediálhat gyógyszert, annak szabályait törvényben rögzítették.

A poszt fontos részleteket sem tisztázott, így például, hogy kinek a szakmai kockázatára, felelősségére, kell az orvosi dokumentáció alapján kiadni a gyógyszert – a patikuséra, vagy a dokumentumot kiállító, a beteget valaha látott orvoséra?

Jelezték azt is, hogy a vényköteles gyógyszerek kiváltása betegek tömegének még támogatással is nehezen finanszírozható, teljes árat pedig csak kevesen tudják kifizetni. A támogatott ár és a teljes ár között jelentős, daganatos terápiáknál akár milliós összegű különbség is lehet.

E javaslat kapcsán megkérdeztük a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK), hogy amikor a beteg a gyógyszerit az állami rendszer hibájából csak teljes áron tudja kiváltani, utóbb hogyan juthat hozzá a támogatáshoz? A hivatal erre azt a választ adta: hogy a „Belügyminisztériumban működő gyógyszerészeti munkacsoport rendkívüli ülésen vizsgálja meg a központi rendszer leállásából adódó kérdéseket. Az ülés során felmérésre kerül, hogy hány esetben történt expediálás teljes áron, és megvizsgálják az utólagos megtérítés lehetőségét.”

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke lapunknak azt nyilatkozta: szükségesnek ítéli, hogy az ilyen műszaki krízishelyzetekre legyen valamilyen tartalék megoldás, amellyel egyértelműen igazolható a beteg jogosultsága a készítményre. Kérdésünkre arra még nem tudott választ adni, hogy hány betegnek nem sikerült a leállás alatt hozzájutni a terápiájához, illetve mennyien váltottak ki teljes áron gyógyszert.

A Népszavának a solymári Kék Patika vezetője, Gellén Judit elmondta,

a vasárnapi félnapos nyitvatartás idején annyi receptet váltottak be a betegek, amennyit egy normál műszak alatt. Ez gyakorlatilag több száz vényt jelent. Hozzátette: három tára (azaz a kiszolgáló pult) mellett dolgoztak folyamatosan a munkatársai.

Az Országos Mentőszolgálat szerint nem okozott többlet forgalmat haváriahelyzetben az ügyeleteken a gyógyszerek felírások pótlása. Szerintük a közel 250 háziorvost, aki szombaton ellátta az ügyeleti feladatokat értesítették a kialakult helyzetről. Így – mint írták – magukkal hozták saját vényüket, zökkenőmentesen felírhatták a szükséges gyógyszereket. A recepteket az Országos Mentőszolgálat bélyegezte le, a patikák erre kiadták a gyógyszereket.

Az Energiaügyi Minisztérium szombati közleménye szerint az EESZT hibájának elhárításához a szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték. Miután a közleményekből nyilvánvaló volt, hogy az EESZT működésének biztonsága ma valamely külföldi gyártónak a függvénye,

feltettük a kérdést a minisztériumnak, hogy milyen lépéseket terveznek, tesznek a betegellátás szempontjából kritikus rendszer magyar szuverenitásának helyreállítására, illetve növelésére.

A tárca lapunknak azt válaszolta: „A hazai elektronikus közigazgatási rendszerek, így az EESZT szuverenitása jelenleg is biztosított. Az üzemeltetést állami tulajdonú gazdasági társaságok végzik, állami tulajdonú és üzemeltetésű adatközpontokban. Az informatikai rendszerek ökoszisztémája azonban összetett, így biztonságos fenntartásukba elkerülhetetlenül be kell vonni nemzetközi cégeket is. Természetesen minden esetben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy olyan szállítókkal dolgozzunk együtt, amelyek megfelelő magyarországi jelenléttel rendelkeznek, az általuk nyújtott kiemelt támogatást magas minőségi elvárások mellett vesszük igénybe.”

A kormányzati reakciókból és az intézkedésekből is látszik, hogy a meghibásodás felkészületlenül érte, illetve meglepte az ágazat vezetőit, amiben aligha nem szerepet játszat az is: az EESZT fenntartása a közelmúltban átkerült az Energiaügyi Minisztériumhoz. Így információink szerint azóta az egészségügyet felügyelő belügyi tárcának is csekély a rálátása e rendszer sorsára, állapotára.