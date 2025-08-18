Újból elérhető az MVM Next applikáció

Az eredetileg tervezett karbantartás elhúzódása után ismét működik az MVM Next alkalmazás, írja a 24.hu. A lap szerint az applikáció ugyan a megszokottnál kicsit lassabban tölt be, de működnek a fontosabb funkciók, tapasztalataik szerint már számlát is lehet befizetni. A szolgáltató azonban hivatalos tájékoztatást még nem adott ki az ügyben.
Az MVM még a múlt héten jelezte, hogy augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetelt.Karbantartás miatt kétnapos leállás lesz az MVM-nél
A karbantartás azonban – mint megírtuk – nem ért véget a jelzett időpontban: hétfőn napközben sem volt lehetőség többek közt a mérőállások feltöltésére, illetve a számlák befizetésére. Délelőtt az online ügyfélszolgálat ugyan újraindult, a mobilalkalmazás mostanáig nem volt elérhető.A tervezettnél tovább tart a leállás az MVM-nél