Újból elérhető az MVM Next applikáció

2025-08-18 19:50:00 CEST

A tervezett karbantartás elhúzódása után ismét működik az alkalmazás, már számlát is lehet befizetni.

Az eredetileg tervezett karbantartás elhúzódása után ismét működik az MVM Next alkalmazás, írja a 24.hu. A lap szerint az applikáció ugyan a megszokottnál kicsit lassabban tölt be, de működnek a fontosabb funkciók, tapasztalataik szerint már számlát is lehet befizetni. A szolgáltató azonban hivatalos tájékoztatást még nem adott ki az ügyben.

Az MVM még a múlt héten jelezte, hogy augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetelt.

A karbantartás azonban – mint megírtuk – nem ért véget a jelzett időpontban: hétfőn napközben sem volt lehetőség többek közt a mérőállások feltöltésére, illetve a számlák befizetésére. Délelőtt az online ügyfélszolgálat ugyan újraindult, a mobilalkalmazás mostanáig nem volt elérhető.