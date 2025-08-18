A polgármester szerint arra utasítják a szolnoki befogadó otthon dolgozóit, hogy ne álljanak szóba ellenzéki politikussal

gyermekvédelem;Szolnok;gyermekotthon;Magyar Péter;Györfi Mihály;szolnoki befogadó otthon;

2025-08-18 20:48:00 CEST

Györfi Mihály azután akarta meglátogatni az intézményt, hogy az RTL felvételei szerint elhanyagolták és bántalmazták az ottani gyerekeket, de nem engedték be. A városvezető azonnali választ vár a Belügyminisztériumtól.

„Újabb fordulat a gyerekeket bántalmazó befogadó otthon botrányban! Felháborító belső levél került a birtokunkba. Arra utasítják az intézet dolgozóit, hogy ne álljanak szóba ellenzéki politikussal” – közölte Szolnok polgármestere, Györfi Mihály hétfő délután a Facebook-oldalán.

Szolnok polgármestere azután akarta meglátogatni a helyi befogadó otthont, hogy vasárnap az RTL Házon Kívül című műsora arról számolt be: súlyosan elhanyagolták és bántalmazták a gyerekeket az intézményben. A városvezető úgy tudja, kifejezetten Magyar Pétert és „kollégáit” nem szabad beengedniük, és tilos bárkinek is nyilatkozniuk, interjút adniuk – legalábbis ez szerepel abban a levélben, amit állítása szerint egy intézményi dolgozó küldött el neki, egy másik pedig megerősítette annak valódiságát.

„Magyar Péter nem járt még ugyan itt hétvége óta, azonban én megpróbáltam a mai napon az intézménybe Szolnok polgármestereként bemenni és tájékoztatást kérni, de megtagadták ezt!”

– írta bejegyzésében Györfi Mihály.

Hozzátette, azonnali választ vár a Belügyminisztériumtól és Pintér Sándor tárcavezetőtől, hogy valóban kitiltottak-e ellenzéki politikusokat a szolnoki befogadó otthonból, és amennyiben igen, ki adott erre utasítást. „Ezt nem fogjuk ennyiben hagyni” – szögezte le posztjában a polgármester.

Másfél éves kisfiú kendővel a radiátorhoz kötve, egy öt éves gyerek csuklója megvagdosva, koszos matracokon alvó tinédzserek, berúgott üvegajtók – az RTL Házon kívül című műsora szerint ez mind látható az általa közölt felvételeken, melyek a szolnoki befogadó otthonban készültek, ahová a megyében kiemelt, gyakran bántalmazott vagy elhanyagolt gyerekek kerülnek.

Az intézmény nem először kerül a figyelem középpontjába. Lapunk június elején számolt be arról, hogy a Szolnok megyei befogadó otthonban a nappali kanapéján vagy matracon alszik a gyerekek több mint fele, és a kormányhivatal azt kérte, ne utaljanak be több gyereket a rendszerbe. Akkori információink szerint a megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat befogadó otthonában – a családjukból kiemelt gyerekeket tartós elhelyezésük előtt legfeljebb 30 napra ide helyezi el a gyámhatóság, ha nincs ideiglenes elhelyezésére kijelölhető nevelőszülő – a 12 férőhelyre 40 gyereket utaltak be, és akkor 27-en aludtak az intézményben.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán az RTL Házon kívül című műsorára reagálva kiemelte, döbbenetes beszámoló látott napvilágot kikötözött, fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyerekekről a szolnoki befogadó otthonban. „Kisfiú radiátorhoz kötve, megvagdosott csuklójú és zaklatott gyerekek. Folyosón, koszos matracokon alvó fiatalok. Eltusolt bűncselekmények, óriási szakemberhiány. A bántalmazások és visszaélések ellen fellépő gondozók elhallgattatása és ellehetetlenítése. A gyermekvédelem vezetői és az Orbán-kormány felelősei nyaralnak és hallgatnak. Elég volt!” – üzente a politikus.