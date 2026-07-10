A gyanú szerint négy helyi rendőr tartott fenn szexuális kapcsolatot a gyermekotthonban élő fiatalkorú lányokkal.
Szolnokon is mindig van legalább egy kórházban rekedt csecsemő, akit a hetekig, hónapokig nem tudnak elhelyezni. Nem reagált a Belügyminisztérium a gyermekvédelem helyzetére vonatkozó kérdéseinkre.
Lojalitás nem a gyerekekkel, hanem a vezetőkkel szemben – mondja a Népszavának Szabó Csaba, a szolnoki befogadó otthon egykori dolgozója, aki szerint bevett gyakorlat, hogy közös megegyezéssel kényszerítik távozásra a kritikus embereket a gyermekvédelemből. A kifogástalan életvitel-vizsgálat pedig könnyen kijátszható.
Györfi Mihály azután akarta meglátogatni az intézményt, hogy az RTL felvételei szerint elhanyagolták és bántalmazták az ottani gyerekeket, de nem engedték be. A városvezető azonnali választ vár a Belügyminisztériumtól.
A csatorna kikötözött gyermekről, valamint folyosókon, koszos matracokon alvó tinédzserekről készült képeket mutatott be, egy lány pedig arról beszélt, molesztálta őt az egyik gyerekfelügyelő.