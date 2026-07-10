„A lojalitás a rendszer tartóoszlopa, a kegyelmi botrány után hozott kormányzati intézkedések nem tették jobbá a gyermekvédelmi rendszert”

Lojalitás nem a gyerekekkel, hanem a vezetőkkel szemben – mondja a Népszavának Szabó Csaba, a szolnoki befogadó otthon egykori dolgozója, aki szerint bevett gyakorlat, hogy közös megegyezéssel kényszerítik távozásra a kritikus embereket a gyermekvédelemből. A kifogástalan életvitel-vizsgálat pedig könnyen kijátszható.