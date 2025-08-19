Egy székesfehérvári kollégiumban is kimutatták azt a baktériumot, amely a városi kórházban van jelen

baktérium;ivóvíz;Székesfehérvár;

2025-08-19 08:12:00 CEST

Egyedi esetekről van szó, nem az ivóvíz-hálózattal van a probléma.

Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán találtak – közölte egy Facebook-bejegyzésben Székesfehérvár önkormányzata.

A hálózatot üzemeltető Fejérvíz tájékoztatása szerint nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózat egészét érinti a probléma, hanem kizárólag az adott épületek belső vezetékrendszerében van jelen a kórokozó. A cég munkatársai folyamatos ellenőrzéseket végeznek a városi hálózatban, többek között a kórház körüli betáplálási pontokon is vettek mintát, amelyekben nem mutattak ki baktériumot.

A szakemberek szerint a gond feltehetően az iskola belső rendszerében alakult ki, mégpedig a nyári szünet miatti leállás következtében létrejött úgynevezett „pangó víz” miatt. Az intézmény azonnal elrendelte az épület fertőtlenítését, amelyhez szükség esetén az önkormányzat is támogatást biztosít.