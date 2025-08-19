baktérium;ivóvíz;Székesfehérvár;

Egy székesfehérvári kollégiumban is kimutatták azt a baktériumot, amely a városi kórházban van jelen

Egyedi esetekről van szó, nem az ivóvíz-hálózattal van a probléma. 

Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán találtak – közölte egy Facebook-bejegyzésben Székesfehérvár önkormányzata.

A hálózatot üzemeltető Fejérvíz tájékoztatása szerint nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózat egészét érinti a probléma, hanem kizárólag az adott épületek belső vezetékrendszerében van jelen a kórokozó. A cég munkatársai folyamatos ellenőrzéseket végeznek a városi hálózatban, többek között a kórház körüli betáplálási pontokon is vettek mintát, amelyekben nem mutattak ki baktériumot.

A szakemberek szerint a gond feltehetően az iskola belső rendszerében alakult ki, mégpedig a nyári szünet miatti leállás következtében létrejött úgynevezett „pangó víz” miatt. Az intézmény azonnal elrendelte az épület fertőtlenítését, amelyhez szükség esetén az önkormányzat is támogatást biztosít.

Az ellenzék teljes bedarálása olyan övön aluli eszközökkel, amelyeket eddig még nem vetett be a hatalom - Perintfalvi Rita teológus szerint erről szól az a módszer, amit használtak ellene. Gondolkodik, hogy belépjen-e Vitályos Eszter kormányszóvivő digitális polgári körébe a nők bántalmazása ellen. Interjú.