Miközben az NNGYK pénteken közölte lapunkkal, hogy nem regisztráltak járványt a fehérvári szülészeten, kiderült, már májusban volt megbetegedés

kórház;Székesfehérvár;kórházi fertőzés;Magyar Péter;NNGYK;Takács Péter;Tisza Párt;

2025-08-16 05:55:00 CEST

Politikai szövődményeket is okoz a Pseudomonas aeruginosa baktérium.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár pénteken a kormánypárti Hír TV-ben visszatért a fehérvári kórházban előállt vízfertőzésre. A Facebookon is közzétett, a teljes interjúból kivágott rövid részletben a vízhálózat fertőtlenítésének eljárását részletezte. Majd hozzátette: „szerintem nagyon korrekt tájékoztatást adott a kórház, mégis a Tisza Párt elnöke úgy gondolja, hogy most itt van a lehetőség, ebből politikai tőkét kell kopácsolni. Megtámadta a kórházat, megtámadta a szakembereket, akik egyébként a protokoll szerint a munkájukat látták el. (...) becsülettel végezték a munkájukat és folyamatos támadásnak voltak kitéve, körülbelül egy hete.”

Lapunkhoz közben megérkezett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ válasza arra a csütörtöki kérdésünkre, hogy miért nem zárták be a Pseudomonas aeruginosa baktérium szennyezéssel érintett szülészetet, mindaddig amíg nem válik csíramentessé a vízhálózat? Mint írták: „Kórházi részleg bezárása csak akkor merül fel, ha ott igazolt, humán járvány zajlik. Azonban a székesfehérvári kórház esetében ez fel sem merült, az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően. A székesfehérvári kórház vízhálózatában észlelt Pseudomonas aeruginosa szennyeződést a rendszeres vízminőség-ellenőrzések során időben azonosították, így a szükséges műszaki és higiénés intézkedések azonnal életbe léphettek. A Pseudomonas aeruginosa megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt. Ez egy úgynevezett jelzőbaktérium (minőségi indikátor), jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot, szemben például a Legionella baktériummal, amire külön szabályozás is vonatkozik. A legnagyobb kockázatnak kitett kora-és újszülöttek ellátását végző PIC (Perinatális Intenzív Centrum) osztályon az ellátás leállítása és a betegek költöztetése nagyobb kockázattal járna, mint a jelenlegi, biztonságos átmeneti vízellátás fenntartása. Itt a mosdatás a protokolloknak megfelelően, erre a célra kialakított törlőkendővel történik, a személyzet pedig a helyzetre tekintettel még fokozottabban ügyel a higiéniára. Továbbá az osztályon alternatív, biztonságos ivóvíz-bekötést alakítottak ki.”

A hivatal arra kérdésünkre azonban nem válaszolt, hogy regisztráltak-e a szóban forgó baktérium okozta fertőzést akár szülőnőnél illetve újszülöttnél?

Ezzel szemben Magyar Péter egy ilyen esetet ismertetett. Eszerint egy 8 hónapos kislány édesanyja arról tájékoztatta, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba 2 napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett. A gyereknél azt a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki. Azét a kórokozóét, ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlannak ítélik a csapvizet.

Magyar felidézte, hogy a kórház orvosigazgatója az előző napon arról tájékoztatta, hogy már korábban is többször megjelent ugyanaz a baktérium a kórház vízrendszerében, ugyanakkor azt tagadta, hogy bárki megfertőződött volna. A Tisza elnökének információi szerint a 8 hónapos kislányt a mai napig kezelik e fertőzés miatt, a háziorvosa pont tegnap éppen csütörtökön járt tájékozódni a kórházban.

Magyar Péter felszólította a kórház vezetését, Surján Orsolya országos tisztifőorvost és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy – mint fogalmazott – „szakítsák meg nyaralásukat és haladéktalanul tájékoztassák az ország közvéleményét, hogy miért hallgatták el hetekig, hogy milyen baktérium található a szülészet, az újszülött sürgősségi osztály és az ambulancia csapvizében.”

A megbetegedés hírére reagált az egészségügyi államtitkár. Takács Péter Facebook-oldalán azt írta: „A kislánynak és édesanyjának jobbulást kívánunk és kérem, hogy keressék meg a tisztiorvost, aki kellő alapossággal meg fogja vizsgálni az esetüket!”

Az NNGYK-nak felajánlottuk, hogy az új információ fényében egészítsék ki a tájékoztatásukat, illetve rákérdeztünk, hogy tudomásuk szerint eddig hány megbetegedés történt, a víz fertőzöttségével összefüggésben. De erre lapzártánkig választ nem kaptunk.