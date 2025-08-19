Úgynevezett tematikus változtatásokra hivatkozva lemondták a Grecsó-Hrutka zenészpáros augusztus 20-i fellépését

lemondás;augusztus 20.;Grecsó Krisztián;

2025-08-19 13:31:00 CEST

Lényegében órákkal az esemény előtt közölték velük a változtatásokat.

Lemondták Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert kedd esti fellépését, amelyet a Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozat keretében tartottak volna meg. Az indoklás szerint úgymond „tematikus változások” történtek a programban.

A páros a Millenárison lépett volna fel, ám a koncert helyett Leszünk-e marslakók? címmel beszélgetést rendeznek. Ezt követően a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-musical kerül műsorra.

Más előadók fellépését is törölték: a Margaret Island és ByeAlex sem adhat koncertet. ByeAlex a lemondás miatt járó kötbért a Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlotta fel.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közelmúltban Facebook-posztban listázta Hrutka Róbertet, a Margaret Islandet és ByeAlexet. A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezek a zenészek 35 éve „minden testhelyzetben” azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy „Mocskos Fidesz”.

A 444 emlékeztet arra is, hogy Grecsó Krisztián pár napja az Élet és Irodalom című lapban írt a hatvanpusztai birtokról.