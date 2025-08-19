lemondás;augusztus 20.;Grecsó Krisztián;

Úgynevezett tematikus változtatásokra hivatkozva lemondták a Grecsó-Hrutka zenészpáros augusztus 20-i fellépését

Lényegében órákkal az esemény előtt közölték velük a változtatásokat. 

Lemondták Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert kedd esti fellépését, amelyet a Szent István Nap ünnepi rendezvénysorozat keretében tartottak volna meg. Az indoklás szerint úgymond „tematikus változások” történtek a programban. 

A páros a Millenárison lépett volna fel, ám a koncert helyett Leszünk-e marslakók? címmel beszélgetést rendeznek. Ezt követően a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-musical kerül műsorra.

Más előadók fellépését is törölték: a Margaret Island és ByeAlex sem adhat koncertet. ByeAlex a lemondás miatt járó kötbért a Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlotta fel.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közelmúltban Facebook-posztban listázta Hrutka Róbertet, a Margaret Islandet és ByeAlexet. A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy ezek a zenészek 35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy Mocskos Fidesz”.

444 emlékeztet arra is, hogy Grecsó Krisztián pár napja az Élet és Irodalom című lapban írt a hatvanpusztai birtokról.

