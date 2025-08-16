Államilag elismert programváltozás

koncert;ByeAlex;Margaret Island;állami ünnepség;

2025-08-16 11:54:00 CEST

Szokatlan módon, indoklás nélkül törölte a Szent István-napi programból ByeAlex és a Slepp, valamint a Margaret Island zenekarok fellépését a szervező Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.

Fontos számunkra, hogy az államalapítás ünnepén helyet kapó műsorok politikamentesek maradjanak, így a szervezésnél ez a szempont prioritást élvez – reagált a Telexnek a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ), miután az MTI által közzétett program alapján a napokban kiderült, a többnapos eseménynek többé nem része a két népszerű zenekar koncertje. A korábbi évekhez hasonlóan a Szent István-napi eseménysorozat keretében a klasszikus és világzene mellett popzenekarok is fellépnek a Műegyetem rakparton, ennek része lett volna a ByeAlex és a Slepp, valamint a Margaret Island koncertje is. A programváltozást azóta az előadók menedzsmentje és az NRÜ is megerősítette – bár ennek ellenére még mindig szerepelnek a fellépők között a Szent István Nap rendezvény hivatalos weboldalán. Az eset mögött a közvélemény egy része politikai okokat gyanít, bár erre sem az NRÜ, sem az előadóktól nem érkezett megerősítés. A zenekarok kiadója, a Gold Record lapunk megkeresésére úgy nyilatkozott: indoklás hiányában, a megkötött szerződést nem sértve marad el a koncert. Ezt megerősítette a Margaret Island menedzsmentje is, hozzátéve: minden egyéb csupán spekuláció.

Az augusztus 20-ai események kapcsán korábban jellemzően inkább a tűzijátékra vagy egy ízben guruló arany Szent Istvánra elégetett közpénzmilliárdok osztották meg a közvéleményt, a könnyűzenei műsorról gondoskodó Road Movie Live-nak köszönhetően fellépő zenekarok már sokkal kevésbé. A paletta ugyanis rendkívül színes volt a korábbi években: zenélt már az eseményen többek között a Kaukázus, az Ivan & the Parazol, Zséda, a Parno Graszt és a Bagossy Brothers Company is.

Az időzítés így annak fényében mindenképp figyelemre méltó, hogy egy olyan nyár végéhez közelítünk, amelyen soha korábban nem szólt ennyire hangosan koncerteken és fesztiválokon a „mocskos Fidesz!” rigmus a közönségből.

Ráadásul Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a hírt megelőzően, augusztus 13-án nyilvános Facebook-posztban köszönte meg több hazai előadónak is a „mocskos fideszezést”. (Többek között Hernádi Juditnak is, a politikus posztjára péntek reggel pedig Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője és a színésznő lánya így reagált: „Ha már listázunk: Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, hanem az ország egyik legjobb színésznője. Nekem a legjobb…”) Deutsch számos olyan előadót említ, aki rendszeresen megnyilvánul közéleti kérdésekben, mint a nemrégiben a fideszes szavazókat véglénynek nevező Azahriah, a fojtogató magyar valóságról Be vagyok zárva címmel dalt író Beton.Hofi, az LMBTQ-kisebbség mellett a Pók című dallal, vagy a politikai cenzúrával szemben Feldobom a követ című számával kiálló Carson Coma.

Ami viszont szembetűnő: az a „listán” szereplő több olyan előadó, akik korábban azért jellemzően távol maradtak az ehhez hasonló élesebb közéleti megnyilvánulásoktól. Ilyen volt ByeAlex is – egészen addig, amíg idén júliusban meg nem jelent Az én országom című dala olyan sorokkal, mint például: „Magyarországon a fizu mindig gyenge, lehet, mulat a magyar, de mégis szomorú a lelke. Ki tehet a bánatról, ami itt van? Mindig a milliárdos tanítja a szegénynek a hittant”. Az énekes a megjelenést megelőzően a júniusi Budapest Parkban tartott koncertjén beszélt kemény kritikával arról, mennyire tönkreteszi az országot a megosztottság.

A Szent István-napi programból szintén törölt Margaret Island idei tusványosi fellépése alatt lengetett szivárványos zászlót az énekesnője, Lábas Viki, emellett sokaknak szemet szúrtak még a kivetítőn egy ponton megjelenő macskás fadíszek is. (Habár az együttes nem erősítette meg sosem, hogy a dekoráció a „mocskos fidesz” mémesült alakjára utalna.) Az esetet az együttes menedzsere úgy kommentálta: a fentiekhez hasonló gesztusok a zenekar életében korábban is megszokottak voltak.

Kérdésünkre, hogy mely zenekarok fogják a két fellépő után maradt űrt betölteni, a szervezőktől lapzártánkig nem érkezett válasz. Mindenesetre augusztus 19-én délután öt órától biztosan kezd a Don’t Stop the Queen zenekar, amely a legendás angol együttes számait adja elő többek között Brassói Attila, Szijjártó Péter minisztériumának egykori tanácsadójának dobjátékával. Aki viszont alternatív programokra kíváncsi, az augusztus 20-án, a tűzijátékot megelőzően a rakparton „macskás fadísz” skandálásban is részt vehet, a Dakota közmondások nevű, közéleti mémekkel foglalkozó Facebook-oldal szervezésében.