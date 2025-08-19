Giorgia Meloni egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett közölte, hogy szíve szerint soha nem nyilatkozna az olasz sajtónak

Egyesült Államok;Donald Trump;Giorgia Meloni;

2025-08-19 14:07:00 CEST

Donald Trump pedig azt mondta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin a személye miatt akar megállapodni vele.

Egy washingtoni közjáték világított rá arra, hogy az olasz kormányfő viszonya a sajtóhoz nem éppen felhőtlen – írja a La Repubblica.

A Fehér Házban tartott, európai vezetőkkel közös egyeztetésen Giorgia Meloni Donald Trump amerikai elnöknek elmondta, hogy mennyire kerüli a hazai sajtóval való kapcsolatot. Bár szavai nem a nyilvánosságnak szóltak, egy bekapcsolva maradt mikrofon rögzítette a kijelentést.

Az első megjegyzés akkor hangzott el, amikor Trump sajtónyilvánossá tette az orosz–ukrán háborúról szóló washingtoni csúcstalálkozó első részét. Alexander Stubb finn államfő meglepődve reagált a fejleményre, mire Meloni mosolyogva jelezte az amerikai elnökre célozva, hogy mennyire tetszik neki a sajtónyilvános rész. „Én viszont sosem akarok beszélni az olasz sajtóval” – fogalmazott.

Később, amikor Trump az újságírókat kérdezte, kívánnak-e feltenni kérdéseket, Meloni halkan az amerikai elnöknek azt súgta: „Szerintem jobb lenne, ha nem. Túl sokan vagyunk, és túl hosszúra nyúlna.

Egy másik bekapcsolva maradt mikrofon Donald Trumpnak is kellemetlenséget okozott. A CNN beszámolója szerint az egyik pillanatban azt suttogta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin a személye miatt akar vele megállapodást kötni, hangozzék ez „bármilyen nagy őrültségnek” is.