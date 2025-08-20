Karácsony Gergely szerint a következő augusztus 20-áig eldőlhet, hogy szabad polgárok vagy elnyomott alattvalók leszünk-e

Európa;Karácsony Gergely;magyarság;augusztus 20.;Szent István;

2025-08-20 10:47:00 CEST

A főpolgármester szerint Szent István úgy őrizte meg Magyarország szuverenitását, hogy közben Európához kötötte a sorsát, ezzel tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért.

„Szent István azzal tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért, hogy Európához kötötte az ország sorsát. Úgy őrizte meg az állam szuverenitását, hogy közben bekapcsolta Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Európa értékközösségének tagjaként képviselni az önbecsülésünket – így lehet, és így érdemes ma is” – írta Karácsony Gergely szerda reggel a Facebook-oldalán.

A főpolgármester szerint augusztus 20. idén „közös hazánk újjászületésének reményét is hordozza, az államalapítás ünnepén sokunkban feléled az állam újraalapításának vágya”. Hozzátette, „sok minden táplálja a változás esélyét”, köztük az elveszített jogegyenlőség, a jogállam, a demokrácia visszaszerzésének vágya is.

„De képes-e ezt a feladatát ellátni az az állam, amelyet a közjó szolgálata helyett a kiváltságok szolgálatába állítottak? Megvédi-e polgárait az az állam, amelyik egy részüket megbélyegzi? Mi a magyar állam akkor, ha az ország szuverenitását nem egy diktatúra beavatkozásától, hanem a civil szervezetektől és a szabad sajtótól félti?”

– teszi fel a kérdést Karácsony Gergely.

Majd azzal folytatta, hogy az állam szerepének újragondolásának az emberi jogok védelméből és a méltóság tiszteletéből kell kiindulnia, mert erre épül minden igazságos társadalom. Szerinte továbbá nem felejthetjük el jobban szeretni közös politikai értékeinket, mint amennyire megvetjük az azokat lábbal tipró hatalmat.

„Vagyis a változással együtt új alkotmány kell az országnak, már csak azért is, mert most nincs neki. A mai alaptörvény a hatalmat védi a polgároktól, pedig az alkotmánynak az a dolga, hogy a polgárokat védje a hatalomtól. A mai alaptörvénynek parlamenti többsége van, az új alkotmánynak társadalmi többsége kell legyen, ezért hitem szerint azt népszavazással kell szentesíteni. (…) Mi, Budapesten ehhez ragaszkodunk” – írta a főpolgármester. Majd szavait azzal zárta: