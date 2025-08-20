Büntetőeljárás indult, hogy kiderüljön, ki és miért ment bele Hadházy Ákos kocsijába Hatvanpusztán

nyomozás;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-20 14:36:00 CEST

A hatóságok nagyon nem akarják elárulni, milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás, illetve történt-e gyanúsítotti kihallgatás.

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetének körülményeit – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Népszava érdeklődésére.

Lapunk azt követően érdeklődött a hatóságoknál, hogy a független országgyűlési képviselő kedden arról számolt be: valaki – aki elmondása szerint a birtok biztonsági őre volt – oldalról belé hajtott. A politikus azt gyanította, hogy talán fel akarták borítani, végül azonban a biztonsági őr autója borult fel. A járművet visszaállították a kerekeire, személyi sérülés nem történt. Hadházy Ákos többször is rákérdezett a férfinál, miért tette ezt, de választ nem kapott. Úgy vélte, a hatvanpusztai biztonsági őr talán előzni akarta, majd szándékosan ráhúzta a kormányt, oldalról belé hajtott, és az út egyenetlensége miatt borult fel.

A rendőrség közlése szerint kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül. Arra azonban nem tértek ki, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e gyanúsítotti kihallgatás. E két kérdést lapunk ismételten feltette, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett rá válasz. Amennyiben a rendőrség ezekre is reagál, arról később beszámolunk.

Hatvanpusztán korábban egy másik bűncselekmény miatt is büntetőeljárás indult: akkor Hadházy Ákos autójának kerekeit szúrták ki.