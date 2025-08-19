Oldalról belementek Hadházy Ákos autójába Hatvanpusztán

Hadházy Ákos;Orbán család;Hatvanpuszta;

2025-08-19 17:17:00 CEST

A független parlamenti képviselő szerint az autót az Orbán-család hatvanpusztai birtokának biztonsági őre vezette, aki kérdésre sem volt hajlandó elárulni, hogy miért csinálta az egészet.

Múltkor a kerekemet szúrták ki, most többet akartak - ezzel a felütéssel tett közzé a Facebookon egy videóbejegyzést Hadházy Ákos, aki szerint kedd délután oldalról belehajtottak az ellenzéki politikus autójába Hatvanpusztán.

Hogy pontosan mi történt, az csak a törésnyomokból és Hadházy Ákos elmondása alapján tudható meg, miközben a rendőrök éppen megérkeztek a helyszínre. A politikus elmondta, múltkor az autójának a kerekét szúrták ki, most pedig lehet meg akarták ölni, nem tudja. Közlése szerint épp a földúton közlekedett az Orbán-család hatvanpusztai birtokának környékén, amikor valaki - aki a politikus szerint a birtok biztonsági őre - oldalról belehajtott. Ő azt gyanítja, hogy talán fel akart borítani, végül azonban a biztonsági őr autója borult fel. A járművet azóta visszaállítottak a kerekére. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Az ellenzéki politikus többször is kérdezte a férfit, hogy miért csinálta ezt az egészet, de választ nem kapott.

Hadházy Ákos elmondása szerint hatvanpusztai biztonsági őr talán meg akarta előzni majd szándékosan ráhúzta a kormányt, oldalról belehajtott, aztán az út egyenetlensége miatt felborult. Elmondta még, hogy az édesapja kocsiját sikerült megrongálni: azért ezzel érkezett, mert a hivatali autójának legutóbb a kerekét már kiszúrták.