A belarusz diktátor is elküldte augusztus 20. alkalmából a jókívánságait Orbán Viktornak, Sulyok Tamásnak és a magyar népnek

Orbán Viktor;augusztus 20.;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;

2025-08-20 15:12:00 CEST

Aljakszandr Lukasenka szerint a szuverenitás és a függetlenség kapocs a két ország közt.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök közleményben küldte üdvözletét Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, Orbán Viktor miniszterelnöknek és Magyarország valamennyi polgárának az államalapító Szent István ünnepe alkalmából – derül ki a Belta belarusz hírügynökség tájékoztatásából.

„A szuverenitás és függetlenség iránti közös elköteleződés, valamint a nemzeti identitás, a szellemi örökség és a hagyományok kölcsönös tisztelete régóta összekötötte nemzeteinket, és alapot teremtett a mélyebb kulturális és humanitárius együttműködéshez.” Szavai szerint Belarusz nagyra értékeli Magyarország elkötelezettségét Európa békéjének és harmóniájának megőrzésében, és meggyőződése, hogy Minszk és Budapest közösen is képes hozzájárulni a regionális biztonság, a jogállamiság és a fenntartható stabilitás erősítéséhez. Reményét fejezte ki, hogy az együttműködés tovább fejlődik a pragmatizmus, a kölcsönös támogatás és a bizalom alapján.

Orbán Viktor miniszterelnöknek szóló köszöntőjében Aljakszandr Lukasenka úgy fogalmazott, hogy Szent István napja a magyar államiság mély gyökereit, a nép lelki egységét és történelmi bölcsességét testesíti meg, amelyek évszázadokon át segítették az országot. „Minszk értékeli a baráti és pragmatikus kapcsolatokat Budapesttel. Fenntartjuk a nyílt kommunikációt, és folytatjuk a kölcsönösen előnyös együttműködést polgáraink jólétének növelése érdekében. Biztos vagyok abban, hogy a hivatalos szinten folytatott hatékony párbeszéd, valamint a belaruszok és magyarok közötti baráti kapcsolatok továbbra is elő fogják segíteni a kétoldalú együttműködést, beleértve a nukleáris energia, a mezőgazdaság, a kultúra és a sport területét, valamint a nemzetközi szervezetekben való közös munkát is” – fogalmazott az öt évvel ezelőtt elcsalt elnökválasztás utáni ellenzéki tüntetéseket vérbe fojtó belarusz diktátor.