Mini-Dubaj után jött a mély hallgatás, Rákosrendezőről egy betű sincs az Orbán-kormány 2035-ig tartó beruházási listáján

Orbán-kormány;fejlesztés;beruházások;mini-Dubaj;

2025-08-21 14:55:00 CEST

Alig három hete van a kabinetnek a Rákosrendezőn vállalt beruházásokról szóló megállapodás megkötésére a fővárossal, de egyelőre a több tízezer milliárdos állami tervek közé sem kerültek be a fejlesztések.

Rákosrendező neve fel sem bukkan az Orbán-kormány nemrég társadalmi vitára bocsátott beruházási listáján, amely a 2035 végéig szóló ágazati fejlesztési terveket sorolja fel. Holott az Orbán-kormány – igaz, eredetileg az Egyesült Arab Emirátusok felé - vállalta, hogy az új városnegyed megvalósítását 800 millió euró (nagyjából 320 milliárd forint) értékű beruházással segíti. A főváros ezen ígéret alapján már össze is állította a saját kívánságlistáját, amelyet el is küldött a kormánynak. A kért beruházások között szerepelt sok más mellett a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vonalszakasz korszerűsítése, bővítése, a repülőtéri kapcsolat biztosítása egy új megállóhely építésével, a 3-s villamos Erzsébet-királyné útja-Szegedi út-Göncz Árpád városközponti szakaszának kiépítése, az M1 metróvonal rekonstrukciója és meghosszabbítása Rákosrendező vasútállomásig a jelenlegi járműpark cseréjével együtt, közúti és gyalogos felüljárók, valamint kerékpáros és gyalogutak. Az Orbán-kabinet eddig egyáltalán nem reagált a fővárosi javaslatokra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által társadalmi egyeztetésre bocsátott beruházási keretprogram láttán érthető a hallgatás.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023-as törvény módosításaként összerakott, 10 évre szóló új állami beruházási keretprogramban ugyanis szó sem esik az eladott vasúti területről, márpedig a listához összegyűjtötték valamennyi minisztérium összes ágazati beruházási régi-új ötletét. Így ami innen hiányzik, azzal vélhetőleg nem is számolnak. Az Orbán-kormány működési rendjét ismerve persze elképzelhető, hogy váratlanul, az előzetesen elfogadottaktól eltérően valósítanak meg projekteket. Ezzel együtt elgondolkodtató, hogy a lista összeállításakor ennyire megfeledkeztek a korábbi ígéretükről.

Az összesen 1583 beruházást tartalmazó, a teljes tavalyi magyarországi GDP-t közelítő, több mint 78,3 ezer milliárd forintos pénzügyi kerettel számoló listára az ÉKM írta fel a legtöbb projektet, szám szerint 679-et több mint 60 ezer milliárd forintos összértékkel.

Ezek között fellelhető a nagy forgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése és korszerűsítése két részletben 2025 és 2030, illetve 2030 és 2035 között, kétszer 123,2 milliárd forintos tételként. (Emlékezhetünk, ezeket adta volna ki gebinbe a MÁV és az ÉKM közösen 99 évre magánbefektetőknek, ha a közbeszerzési hatóság közbe nem lép.) Rákosrendező vágányképének rendezése viszont, amelyet előzőleg 145 milliárd forintos költséggel számítottak, nincs megjelölve. Szerepel a táblázatban a Szegedi úti felüljáró megépítése 150 milliárdos keretösszeggel, ám ez a Városliget gépjármű-mentesítéséhez kapcsolódó közlekedési fejlesztésként tüntették fel, ahogy a Mexikói úti P+R parkolót is. A váci vasútvonal kivitelezése elővárosi célú fejlesztésként szerepel 254 milliárd forinttal, de a főváros által kért új megállóról nincs szó.

A 3-as villamos új szakasza, a kért gyalogos és kerékpáros utak és legfőképpen az M1-es millenniumi földalatti vonalának felújítása, korszerűsítése és járműbeszerzése szintén hiányzik a tervezett beruházások közül. Holott a kisföldalatti vonalának felújítása, az új járművek beszerzése nagyon időszerű lenne. A járművek hamarosan elérik a biztonsági kockázatot jelentő 60 éves kort, a fővárosi önkormányzat a rákosrendezői beruházáshoz ígért állami milliárdokból cserélte volna le ezeket. Az 1896-ban átadott, 11 állomással rendelkező millenniumi földalatti vasút vonalán jelenleg közlekedő szerelvények zömét 1973-ban helyezték forgalomba (kettőt 1986-ban). Az eredetileg tervezett 2,1 millió kilométeres futásteljesítményt a 23 szerelvényből álló flotta már 30-40 százalékkal túllépte. Optimista becslés szerint legalább négy-öt év szükséges a járműpark megújítását célzó tender lebonyolítására, az engedélyek beszerzésére és a speciális kocsik legyártására.

A Rákosrendezőn felépülő új negyedet a jelenlegi vonal nem tudja kiszolgálni. Előzetes számítások szerint a beköltözők, itt dolgozók 95-160 százalékkal növelnék a jelenlegi napi 58 ezres utasszámot. A járműbeszerzés értékét 45,4 milliárdra becsülték tavaly, de ebben nincs benne a pálya, alagút, illetve biztosítóberendezések tovább nem halogatható felújítása, illetve a hosszabbítás.

A kormány beruházási listája nem írja felül a rákosrendezői terület adásvételi szerződésében rögzített állami vállalásokat.

A kontraktus értelmében szeptember 9-ig kell megállapodnia a kormánynak és a fővárosnak az infrastrukturális beruházásokról, amelyek közé többek között a 3-as villamos új szakasza, a Szegedi úti felüljáró és az M1-es metró meghosszabbítása és felújítása is szerepel. Ez a megállapodás még nem jött létre, de a szerződésben vállaltakat a kormánynak be kell tartania – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.