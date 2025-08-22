Megszabadulni a korlátainktól

színház;Szentendrei Teátrum;Jurányi Ház;

2025-08-22 19:21:00 CEST

Horváth András Dezső Legjobban a nőktől féltem című műve sok szempontból elgondolkodtató. A regényből született egyszemélyes színpadi előadás Dékány Barnabás jóvoltából komoly, olykor mégis kedvesen mulattató színházi élmény.

A fiú megkérdezi a szexológust, hogy akkor mi az a szex? A válasz egy szó csupán: bizalom. A dialógus Horváth András Dezső Legjobban a nőktől féltem című regényéből való, melyet Deés Enikő állított színpadra. Az egyszemélyes darabot a Jurányi Házban játssza Dékány Barnabás. Az előadás a napokban egy estére kiköltözött Szentendrére, a Barlang kert fái alá.

Az újságíró, forgatókönyvíró szerző első kötetének témájáról azt mondta egy beszélgetésben, hogy egy fiúról szól, akit a szüzessége elvesztése másnapjának délutánján az utcán megtámadnak. A regény arra keresi a választ, hogy ezt a két élményt a főhős miként dolgozza fel. A fiú a két esetet követően nem képes megélni a szexualitás örömét és szabadságát. Több évig nem tud lefeküdni senkivel. Az elején már említett szexológus, szakember pedig azt tanácsolja neki, hogy a megoldást egy prostituáltnál keresse.

A téma igencsak tabunak számít még nálunk, az intimitás, a szexualitás nehézségeiről még most sem illik beszélni, annak lelki okai feltárása sincs benne a mindennapjainkban. Horváth András Dezső műve, illetve a belőle készült darab arra vállalkozik, hogy mindenről nyíltan, nyelvileg is bátran beszéljen, persze elsősorban a főhős szemszögéből.

Az előadás rendezője, Georgita Máté Dezső a főhőst játszó Dékány Barnabást egy dj pult mögé állítja. A színész onnan mesél, onnan keveri ki a történet hangjait, képeit, zörejeit. Dékány Barnabás megnyerően oldja meg ezt a szerepet. Elbírja a nem kis terhet, kilencven percig kell fenntartania az érdeklődést egy fiatalember traumájáról szóló kortárs szöveggel. Mindezt természetes őszinteséggel tolmácsolja, az esetleges modorosságot teljesen nélkülözve. Így hamar a fiatalember szurkolójává válunk. Drukkolunk, hogy valahogy oldja meg ezt a problémát.

Persze a szöveg is segít, hiszen nem nélkülözi az önreflexív, kedvesen kikacsintó, olykor nevettető humort. Dicséret illeti a producert, Orlai Tibort, aki magánszínházában a közönséget vonzó szórakoztató előadások mellett folyamatosan keresi azokat a darabokat, illetve előadásokat, amelyek társadalmi, lelki traumákat érintenek.

És ha már pszichológia: izgalmas szála a darabnak a fiúnak az apjával való kapcsolata. Kiderül, hogy hatéves volt, amikor az apuka megmutatott neki egy filmet, amelyben erőszak is szerepelt. Aztán az erőszak az ő későbbi életébe is megjelent és valahogy össze is ért a kettő.

Egyre több színdarab, előadás foglalkozik az elhallgatott sérelmeinkkel, traumáinkkal. Azzal, hogy mennyire nem akarjuk ezeket kibeszélni, és időről időre a szőnyeg alá söpörjük a megoldást. A Legjobban a nőktől féltem ebbe a sorba tartozik, mégpedig egy mindenképp figyelemreméltó színészi teljesítménnyel együtt.

Amikor kijövünk az előadásról, akkor pedig bőven van min elgondolkodnunk. Arról például, hogy mennyire hiánycikké vált a hétköznapjaikban a bizalom. És azt nem tudjuk megvenni egy gazdagon ellátott bevásárlóközpontban. Több kell hozzá: önmagunk korlátaitól kell megszabadulnunk – talán ez a legnehezebb. És mindeközben nyitottnak maradni meg pláne!

Infó: Horváth András Dezső: Legjobban a nőktől féltem. Szentendrei Teátrum. Rendezte: Georgita Máté Dezső. Az előadás legközelebb a Jurányi Házban lesz látható 2025. október 2-án és 21-én.