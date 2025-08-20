Orosz drón csapódott be egy lengyel kukoricaföldön, a varsói kormány provokációt emleget

Lengyelország;légtérsértés;orosz drónok;

2025-08-20 20:24:00 CEST

Több ház ablaka is betört, szerencsére senki sem sérült meg.

Egy légieszköz zuhant le a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, amelyet orosz drónként azonosítottak - közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A politikus arra reagált, hogy a belarusz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre. A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg.

Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó - mondta el szerda délelőtti sajtóértekezletén Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: folyamatban van a pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során nem szabad kizárni az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.

Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a rádiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését. Az adatokat azonban még felülvizsgálják - tette hozzá. Kosiniak-Kamysz szerda délután egy újabb sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondta: a lezuhant légieszköz egy orosz drón. Az Orosz Föderáció provokációjával van dolgunk, egy orosz drónnal - fogalmazott. Elmondta továbbá: az ügy miatt a lengyel nemzetvédelmi minisztérium kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, és tájékoztatták szövetségeseiket is.

A lublini ügyészség szerda délután közölte: előzetes megállapításai szerint a lengyel légtérbe egy robbanófej nélküli katonai drón hatolt be. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en azt írta: a keleti irányból érkező légtérsértés megerősíti, hogy Lengyelországnak a NATO iránti legfontosabb küldetése a saját területének védelme.

Pawel Wronski külügyi szóvivő bejelentette: Varsói diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz félnél a lengyel légtér megsértése miatt.