Orosz drón csapódott be egy lengyel kukoricaföldön, a varsói kormány provokációt emleget

Egy légieszköz zuhant le a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, amelyet orosz drónként azonosítottak - közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.
A politikus arra reagált, hogy a belarusz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre. A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg.
Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó - mondta el szerda délelőtti sajtóértekezletén Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: folyamatban van a pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során nem szabad kizárni az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.Egy berepülő orosz drón miatt evakuálták Litvánia kormányfőjét és házelnökét
Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a rádiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését. Az adatokat azonban még felülvizsgálják - tette hozzá. Kosiniak-Kamysz szerda délután egy újabb sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondta: a lezuhant légieszköz egy orosz drón. Az Orosz Föderáció provokációjával van dolgunk, egy orosz drónnal - fogalmazott. Elmondta továbbá: az ügy miatt a lengyel nemzetvédelmi minisztérium kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, és tájékoztatták szövetségeseiket is.
A lublini ügyészség szerda délután közölte: előzetes megállapításai szerint a lengyel légtérbe egy robbanófej nélküli katonai drón hatolt be. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en azt írta: a keleti irányból érkező légtérsértés megerősíti, hogy Lengyelországnak a NATO iránti legfontosabb küldetése a saját területének védelme.
Pawel Wronski külügyi szóvivő bejelentette: Varsói diplomáciai jegyzékben tiltakozik az orosz félnél a lengyel légtér megsértése miatt.Robbanóanyagot szállító orosz drónok zuhantak le Litvániában, NATO-segítséget kér a külügyminiszter