Oroszország vétójogot akar az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák ügyében

Ukrajna;Szergej Lavrov;orosz megszállás;

2025-08-21 10:40:00 CEST

A kijelentés alighanem tovább erősíti azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a háborús agresszor csak az időt húzza.

Oroszország nem változtatta meg álláspontját az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdésében – jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov – idézi a Politico – erről jordániai kollégájával folytatott találkozója után beszélt, hangsúlyozva, hogy Oroszország nem fogad el olyan kollektív biztonsági garanciákat, amelyeket részvétele nélkül tárgyalnak meg. Csak akkor egyezne bele, ha a garanciákat egyenlő alapon, olyan országok bevonásával biztosítanák, mint Kína, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság vagy Franciaország.

Felidézte azt az elképzelést is, amely a 2022 áprilisi isztambuli béketárgyalásokon merült fel. Ennek lényege, hogy egy, a NATO-hoz hasonlóan működő szövetség vállalna garanciát Ukrajna biztonságára. A javaslat akkor nem nyert támogatást a nyugati partnereknél, mivel a Kreml kikötötte: a védelmi garanciák csak akkor léphetnének érvénybe, ha minden résztvevő – köztük Oroszország – egyhangúlag elfogadja azokat.

Biztos vagyok benne, hogy a Nyugat – elsősorban az Egyesült Államok – pontosan tisztában van azzal, hogy Oroszország részvétele nélkül biztonsági kérdésekről tárgyalni illúzió, és zsákutcába vezet – mondta az orosz külügyminiszter. Emellett élesen bírálta az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallast, akinek megnyilvánulásai szerinte lezüllesztik a külpolitikai eszköztárat.