Szijjártó Péter cáfolja, hogy Donald Trump felhívta volna Orbán Viktort a csúcstalálkozó után

Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Donald Trump;uniós csatlakozás;

2025-08-21 10:18:00 CEST

A Bloomberg az általa ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba – jegyezte meg a külügyminiszter.

Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok Órája nevű YouTube-csatornán. A tárcavezető arra reagált, hogy a Bloomberg a minap azt írta: miután Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon, Donald Trump felhívta Orbán Viktort is, hogy megtárgyalja vele Ukrajna európai uniós tagságát. A lap azt is közölte, úgy tudni, az európai vezetők kérték az amerikai elnököt, vegye rá a nagy rajongójaként ismert magyar kormányfőt, hogy Magyarország ne blokkolja tovább a csatlakozási tárgyalásokat.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte, vannak ezek a nagy nemzetközi hírügynökségek, melyek általában az angolszász vagy nyugat-európai világban működnek, és „önmagukat általában valami fajta morális magasságként szokták beállítani, mindenfajta gond nélkül oktatnak ki, minősítenek, áraznak be politikákat, politikusokat”, önmagától eredő igazságként állítanak be általuk vélelmezett folyamatokat. „A Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba” – jegyezte meg a külügyminiszter.

Majd arról beszélt: a Bloomberg, meg „az összes állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökségek, médiumok egy olyan telefonbeszélgetésről írnak tényszerűen, szinte szó szerinti jegyzőkönyvet közölvet”, amilyen telefonbeszélgetés nem volt. Hozzátette, kíváncsi, hogy ezek után ezek a nemzetközi hírügynökségek a saját hitelességüket hogy fogják fenntartani.

Arra a kérdésre, hogy valóban lehet-e Budapesten egy esetleges Putyin-Zelenszkij, vagy egy esetleges Putyin-Zelenszkij-Trump találkozó helyszíne, Szijjártó Péter úgy reagált, kétségtelen, hogy a magyar főváros hihető, több okból is,

ő három nappal a háború kitörése után telefonon beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Andrij Jermakkal, az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjével. Elmondta nekik, hogy Magyarország békét szeretne, és felajánlotta, hogy ha a békét elhozó, a háborút lezáró párbeszédhez helyszínt keresnek, hazánkba bármikor jöhetnek, Magyarországon fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket garantálnak mindenkinek. Később is jelezte, hogy ez az ajánlat mindaddig áll, amíg arra szükség van.

nagyon kevés olyan ország van a nyugatinak tekintett világrészben, amely az elmúlt három és fél évben fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is.

Budapest egy jó hely, Magyarország jó hely, ezt mindenki tudja.

Ha szükség van ránk, mi állunk rendelkezésre – szögezte le Szijjártó Péter.