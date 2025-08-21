Mészáros Lőrinc hároméves unokájának a nevén van a Hatvanpuszta mellett húzódó földút

Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-21 11:27:00 CEST

Nem tudni, milyen megfontolásból íratták rá.

Mészáros Lőrinc hároméves unokája a tulajdonosa a hatvanpuszta melletti földútnak - közölte egy csütörtöki bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő egy dokumentumot is csatolt a bejegyzéshez, amellyel állítását alátámasztotta. Jelezte, a földút 2021-ig állami tulajdonban volt, akkor írták a Mészáros család nevére. Azt nem tudni, mennyit fizettek érte és milyen célból kellett nekik. Mindenesetre most ez kapóra jött, ugyanis erről a földútról nyílik a legjobb kilátás a hatvanpusztai birtokra.

„Sajnos elmondtam a rendőröknek, hogy a betekintésen oda is el szeretnénk sétálni. Ezért aztán már elkordonozva várt minket az az út, ahol eddig soha nem volt semmilyen tábla arról, hogy magánútról lenne szó. Később - biztos, ami biztos alapon - egy rendőrautó és két rendőr is elállta az utat. Gondolom, III. Lőrinc kérte a TEK segítségét, nehogy az ellenzéki bácsik elrontsák a játékát…” - fogalmazott.

A független parlamenti képviselő jelezte, hogy nem tudni, mennyi vagyont írtak a kisfiú nevére, és mi ennek a valódi oka. Feltételezése szerint az is lehet az oka, hogy egy esetleges büntetőügy végén ne lehessen elkobozni, de az is állhat a háttérben, hogy egy magánszemély nem birtokolhat 300 hektárnál nagyobb földterületet.