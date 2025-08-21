Dobrev Klára: Vlagyimir Putyin menjen a pokolba az agressziójával együtt, és vigye magával Orbán Viktort

Ukrajna;Demokratikus Koalíció;Munkács;Dobrev Klára;orosz megszállás;

Sulyok Tamásról pedig azt írta, hogy a szervilizmus csúcsa, amit az államfő képvisel.

Élesen bírálta az orosz államfőt és a magyar miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Dobrev Klára azt követően nyilvánult meg, hogy csütörtökön orosz cirkálórakéták csapódtak be Munkácson. A támadás egy gyárépületet ért, és több sérültje is van.

Az ellenzéki politikus Facebook-bejegyzésében azt írta: „(Vlagyimir) Putyin menjen a pokolba az agressziójával együtt. És vigye magával Orbán Viktort is, ha a magyar miniszterelnök a munkácsi támadás után még mindig inkább az orosz diktátor vállát veregeti”. Hozzátette: egy nappal augusztus 20. után ki kellene, hogy derüljön, mit jelent valójában a jobboldalnak a nemzet, hogy valódi összetartozást vagy „színtiszta szavazatvásárlást, amit fennkölt, ragacsos mázzal öntenek le, hogy jobban eladható legyen”.

Dobrev Klára nyomatékosította, hogy pártja elítéli az orosz agressziót, és nincs olyan politikai taktika, ami ezen változtatna. „Ha Orbán nem teszi, akkor újra csak azt bizonyítja, hogy csak egy báb Putyin kezében és cinkos egy olyan bűnben, amit soha nem fog lemosni magáról” – zárta sorait.

Később egy újabb posztot tett közzé, amelyben az államfőt bírálta, amiért a munkácsi támadásról szóló bejegyzéséből kihúzta az „orosz” szót.

„Vajon Sulyok Tamás érzi, mennyire fájóan kínos, hogy a munkácsi rakétatámadás kapcsán nem meri leírni, hogy az oroszok voltak? Micsoda képmutatás az együttérzése! Mert valójában csak Orbán Viktorral hajlandó közösséget vállalni, a szervilitás csúcsa, amit csinál. Szégyen ez az ember!” – fogalmazott a DK elnöke.