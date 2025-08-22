Hús, szilikon, önarckép

Pécs;képzőművészet;LOKART;Fekete Valéria;

2025-08-22 14:12:00 CEST

A LOKART csendes, de vonzó esemény, nem a botrányra építünk – mondja Fekete Valéria esztéta, a ZsÖK Vizuális Művészeti Centrum vezetője, a LOKART alapítója. Az idei rendezvény „Az én testem, az én váram” mottóval olyan kérdéseket tesz fel, mint hogy hol ér véget az én és hol kezdődik a test.

Harmadszor rendezik meg a LOKART-ot. Ön szerint mikortól beszélhetünk biennáléról?

Most már az idő kontinuitásában a megrendezésnek a sikere az bizonyítja, hogy nyugodtan beszélhetünk biennáléról. Eddig ezt nem mondtuk ki, de a harmadik alkalom, a rendszeresség és a visszajelzések megerősítenek ebben.

Hogyan indult a LOKART?

Az első alkalom 2021 februárjában volt, közvetlenül a Covid utáni időszakban. Egy nagyon kicsi, helyi rendezvényként indult, főként pécsi művészek részvételével, a mozgás témájára építve – a visszatérés, az újraindulás szimbólumaként. Azóta is fontos számunkra, hogy mindig olyan témát válasszunk, ami kötődik Pécs képzőművészeti életéhez és a történeti kontinuitáshoz – nem elszigetelt, hanem kontextusba illesztett fogalmakat keresünk. Ennek is van hagyománya a városban: a hetvenes években például volt egy emlékezetes „Mozgás” kiállítás a pécsi balett 10. évfordulóján. Ez azonban a pártfunkcionáriusok szemében vörös posztó volt, így a megnyitó után röviddel be is zárták.

Hogyan állt össze a mostani program?

Az M21 Galériában minden teremhez egy tételmondatot fogalmaztunk meg. Volt, ahol előbb volt meg a mű, máskor előbb a mondat, így folyamatos oda-vissza játék alakult ki: a művek inspiráltak kijelentéseket, vagy éppen fordítva. A belvárosi helyszínek mind más-más fókuszt kaptak: az Ankora Galériában az önarckép és a saját testkép került előtérbe, szinte kizárólag női alkotókkal, a Nickben pedig a testkapcsolat és az anyagtalan test témái jelennek meg. A török vendéganyag különösen radikális és bátor; mindegyikük nő, és végül kiderült, hogy a teljes mezőny mintegy nyolcvan százaléka női alkotó. Ez csak a katalóguskészítés során vált nyilvánvalóvá, és önmagában is fontos jellemzője az idei programnak. Emellett nemzetközi nyitást is jelent, hogy a 2024-es lyoni biennáléról is hívtunk két művészt, köztük egy szerbet, aki a kritikusok díját nyerte el.

Van olyan munka, amelyet provokatívnak számít?

A Pécsi Galériában például olyan munkák szerepelnek, amelyekben tetovált szilikonbőrt, hajat vagy szárított húst használnak. Emiatt a kiállítást 18 éven felülieknek ajánlottuk. Fontos azonban, hogy nem szeretnénk, ha a LOKART a lefóliázható, botrányos munkák miatt lenne téma – nem ez a célja a rendezvénynek.

Melyik alkotás hatott önre a legerősebben?

Az egyik videómunka, amelyben a művész sorra veszi le a fejkendőket, és minden kendőnél egy családtag nevét mondja ki. A végén egy arctalan gumimaszk mögött marad, ami nagyon erős és nyomasztó képet hagy maga után. A mű a 9/11 utáni előítéletekre reflektál, és egyszerre személyes és politikai üzenetet hordoz.

Hogyan reagált a közönség?

Most már irányítószám alapján is tudjuk nézni honnan jönnek a látogatók. Az ország minden részéből érkeznek, és öt-hat hét után is folyamatos az érdeklődés. Ez ritkaság, mert a legtöbb kiállításnál az első hetekben van nagyobb forgalom.

Hová szeretnének eljutni?

A célunk, hogy körülbelül hat éven belül a LOKART ne csak Magyarországon, hanem a közép-európai térségben is ismert legyen. Akad is erre példa: a GrafikPécs rendezvényének egyik kiállítását a párizsi Atelier Michel Bouvet készítette, ami nemzetközi figyelmet hozott Pécsnek. Hasonló visszhangot szeretnénk a LOKART számára is.