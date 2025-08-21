Donald Trump nem érti, miért nem engedte meg a Biden-adminisztráció Ukrajnának, hogy támadásra használja a kapott fegyvereket

Ukrajna;Donald Trump;visszatámadás;orosz-ukrán háború;

Hogy történhetett ez? - tette fel a kérdést az amerikai elnök.

Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen dolog megnyerni egy háborút anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot - jelentette ki Donald Trump saját közösségi platformján, a Truth Social-ön.

Az amerikai elnök a bejegyzésében azt kritizálta, hogy elődje, Joe Biden adminisztrációja úgy adományozott fegyvert Ukrajna védelmére, hogy rögzítette, azokat kizárólag az ország védelmére használhatják, támadásra nem. Donald Trump ezt úgy értékelte, hogy ez ebben a formában nagyjából olyan, mint amikor sportmérkőzésen egy jó csapatnak fantasztikus védelme van, de nincs megengedve, hogy támadójátékot is játszanak. Így pedig nincs esély győzni - jelezte.

„A korrupt és súlyosan alkalmatlan Joe Biden nem hagyta volna, hogy Ukrajna visszatámadjon, csak hogy védekezzen. Hogy történhetett ez?” - tette fel a kérdést Donald Trump, hozzátéve, hogy mindettől függetlenül, ha ő lett volna az elnök, ez a háború soha nem tört volna ki.