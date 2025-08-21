Volodimir Zelenszkij arra kérte Donald Trumpot, vegye rá Orbán Viktort, hogy ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását

Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;uniós csatlakozás;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-21 12:02:00 CEST

Az amerikai elnök azt ígérte, a stábja dolgozni fog ezen – közölte az ukrán államfő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, beszélje rá Orbán Viktort, hogy ne akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását – vette észre az Ukrinform erről szóló beszámolóját a 444.

„Donald Trump azt ígérte, a stábja dolgozni fog ezen” – közölte Zelenszkij, aki szerint csak akkor zárulhat le igazságosan a háború, ha Ukrajna bekerül az Európai Unióba. „Biztonsági garanciákat szeretnénk” – jelentette ki.

Teljesen jogosnak gondolom, hogy Ukrajna csatlakozni szeretne az Európai Unióhoz. Minden joga megvan hozzá. Ez a mi szuverén jogunk, és ebben Amerika támogatni fog minket. Amennyire tudom, a Fehér Házból érkező jelzéseket továbbítják Budapestre

– mondta az ukrán elnök, emlékeztetve ,hogy az Orbán-kormány jelenlegi politikája ellene van a csatlakozásnak.

Nemrég a Bloomberg azt írta, miután Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon, Donald Trump felhívta Orbán Viktort is, hogy megtárgyalja vele Ukrajna európai uniós tagságát. A lap azt is közölte, úgy tudni, az európai vezetők kérték az amerikai elnököt, vegye rá a nagy rajongójaként ismert magyar kormányfőt, hogy Magyarország ne blokkolja tovább a csatlakozási tárgyalásokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre a Harcosok Órája nevű YouTube-csatornán úgy reagált, ilyen telefonbeszélgetés nem volt, és közölte, hogy a Bloomberg az általa ismert „eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba”.