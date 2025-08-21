Már 19 sebesültje van a Munkácsot ért orosz légicsapásnak, egy ember állapota kritikus

sebesültek;légicsapás;Munkács;orosz-ukrán háború;

2025-08-21 15:28:00 CEST

Tíz embert kórházba szállítottak, 9-en maguk ment be.

Délután 12:30-ig már 19 sebesültet regisztráltak Munkácson, miután orosz légicsapás ért egy ott működő gyárat, ami amúgy az ukrán külügy szerint polgári létesítmény. A frissített adatokat Miroszlav Bileckij, a kárpátaljai megyei közigazgatás vezetője, kormányzó közölte a Facebookon.

A bejegyzés szerint a sürgősségi orvosi egységek 10 embert szállítottak a munkácsi Szent Márton Kórházba, további 9 fő pedig maga jelentkezett az egészségügyi intézménynél. A segítségnyújtásban 16 egység vett részt, a sérültekkel pszichológus is foglalkozik.

Fekvőbeteg-ellátásban hat főt kellett részesíteni, öt főt a Szent Márton Kórházban tartanak, egyet az Andrij Novak Kárpátaljai Regionális Klinikai Kórházba vittek át. Utóbbi személyt repeszsérülések érték a fején, emellett szem- és fülsérülést is szenvedett. Három főt alsó végtag- és medencesérülésekkel, egy főt tompa hasi traumával, egy főt agysérüléssel és zúzódással kezelnek. Négy embert járóbeteg-ellátásban kezeltek.

Miroszlav Bilcekij azt írta, ígérik, hogy minden erőfeszítést megtesznek minden sérült ellátása és felépülése érdekében. „Az ellenség hátba mért csapásokkal próbál megtörni minket. De mi nem fogunk félni - épp ellenkezőleg, még erősebbek leszünk. Együtt kiállunk és győzünk” - közölte.

A Munkácsot ért légicsapásra Magyarország elöljárói is reagáltak, de csak az Oroszországhoz való lojalitásukat sikerült erőteljesen demonstrálni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek például annyi jutott eszébe a történtekről, hogy mielőbb békére van szükség, közben pedig sem az oroszokat, sem Munkácsot nem említette meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig előbb ugyan kiírta Facebook-bejegyzésében, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, csakhamar azonban szerkesztette a posztját és törölte belőle az orosz szót.