A bíróság törölte a Donald Trump cégeire csalás miatt kiszabott félmilliárd dolláros bírságot

2025-08-22 07:16:00 CEST

A fellebbezési bíróság ugyanakkor fenntartotta az amerikai elnök ellen a polgári eljárás keretében tavaly hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta őt az üzleti tevékenységtől New York államban.

New York fellebbezési bírósága szerdán törölte a Donald Trump elnökkel szemben még tavaly bírósági ítéletben meghozott mintegy félmilliárd dolláros bírságot vállalkozásainak működése során elkövetett törvénysértés miatt.

A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban. Az öttagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány nyolcadik kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. David Friedman, a bírók egyike az ügy teljes megszüntetését és minden jogkövetkezmény megsemmisítését mondta szükségesnek különvéleményben.

Donald Trump saját közösségi oldalán (Truth Social) „teljes győzelemként” értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett teljes ügyet „hamisnak” minősítette. A főügyész 2022-ban üzleti csalás indokával indított eljárást a republikánus politikus és üzletember ellen vállalati ingatlanainak valótlan értékbecslése miatt. A per a 2024-es elnökválasztási kampány idején zajlott.

Az ügyet tárgyaló New York-i bíró, Arthur Engoron tavaly 364 millió dollár bírságot szabott ki, ami a kapcsolódó kamatokkal meghaladta az 500 millió dollárt. Letitia James főügyész az ítélethozatalt követően közölte, hogy amennyiben a Trump-vállalkozásoknak nem áll rendelkezésre a bírságban szereplő készpénz, kezdeményezni fogja a végrehajtást az ingatlanvagyon terhére.

Trump politikai ellenfelei által indított, politikailag motivált jogi eljárásnak tartotta a polgári pert, ahogy az ellene indított büntetőeljárásokat is. A per idején is többször élesen bírálta Letitia James főügyészt. A második Trump-adminisztráció idén januári megalakulását követően az igazságügyi minisztérium vádesküdtszéki eljárás indított Letitia James ügyében, ami arra irányul, hogy kiderüljön, a New York-i főügyész használta-e a szövetségi kormány erőforrásait politikailag motivált eljárás támogatására.

Szintén csütörtökön egy Pennsylvania és New Jersey államban hatáskörrel rendelkező bíró megsemmisítette Alina Habba New Jersey állam ideiglenes kerületi szövetségi ügyész kinevezését, amiről Donald Trump elnök és Pam Bondi igazságügyi miniszter döntött korábban. Matthew Brann bíró két, eljárás alá vont vádlott kezdeményezésére járt el, és állapította meg azt, hogy a kerületi ügyész törvénytelenül tölti be hivatalát. Alina Habba korábban Donald Trump ügyvédjeként dolgozott, és több per során képviselte az amerikai elnököt.