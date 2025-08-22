Sándor Fegyir szerint nem az USA vagy Oroszország fogja eldönteni, hogy mi történjen, hanem az ukrán katonák

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Sándor Fegyir;

2025-08-22 10:01:00 CEST

Ukrajna budapesti nagykövete szerint a magyar nép ezeréves történelme során megmutatta, hogy valójában nincsen problémája az ukrán emberekkel.

„Ma minden a frontvonalon dől el. Nem az Egyesült Államok vagy Oroszország fogja eldönteni, hogy mi történjen, hanem az ukrán katonák. Mert ők azok, akik megmutatják, hogy egy atomfegyverrel rendelkező országot is meg lehet állítani” – jelentette ki Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak.

A nagykövet egyébként úgy látja, normális Magyarország és Ukrajna kapcsolata, szerinte ezt bizonyítja a hegyvidéki önkormányzat által szervezett szántódi tábor is, ahol közel hetven ukrán gyerek nyaralhatott. „A táborozók többsége elveszítette az édesapját a háborúban. Az ukrán szülők biztosan nem engednék, hogy egy rossz szomszédhoz utazzanak a gyerekeik” – fogalmazott. Az eseményről egyébként lapunk is beszámolt:

Arra a kérdésre, tapasztal-e nyitottságot az Orbán-kormány részéről, hogy Ukrajnával kommunikáljon, azt felelte: most egy „forró időszak van” Magyarországon, mert jövőre országgyűlési választások lesznek. Azonban leszögezte, őket nem érdekli, hogy ki fog győzni.

„Mi tudjuk, hogy a magyar társadalom nyerni fog. A magyar nép pedig ezeréves történelme során megmutatta, hogy nincsen problémája az ukrán emberekkel” – tette hozzá. A nagykövet bízik abban, hogy a magyar emberek továbbra is segíteni fogják Ukrajnát. Megjegyezte, a magyar nép „nemcsak humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának, de a katonákat is segíti, például drónokat küld nekik a civilek adományainak köszönhetően”.