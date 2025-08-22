kormányrendelet;kiemelt beruházás;Terrorelhárítási Központ;TEK;

A Hős utca épületeinek bontása 2024. november 26-án

Kiemelt beruházássá nyilvánította az Orbán-kormány a TEK műveleti központját

Az indoklás szerint az építési beruházás „megvalósítását megelőző bontási feladatok gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósítása érdekében”.

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a Terrorelhárítási Központ (TEK) építési beruházását – szúrta ki a 24.hu.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet indoklása szerint a döntésre a beruházás „megvalósítását megelőző bontási feladatok gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósítása érdekében” kerül sor.

A rendelet szerint a Budapest X. kerület, belterület 38902 helyrajzi számú ingatlan esetében a TEK bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő minden érintett szakhatóság esetében egységesen nyolc nap.

A lap azt írja, a megadott helyrajzi szám alapján ez a terület a Hős utca 15., ahol a lakások kisajátítása után most a Terrorelhárítási Központ terjeszkedhet. A korábbi tervek szerint a bontás után itt épül az új műveleti komplexum, a TEK régóta tervezett beruházásáról még 2020-ban döntött a kormány. A péntektől hatályos rendelet szerint a koordinációért a fővárosi kormányhivatalt vezető főispán, Sára Botond felel.

