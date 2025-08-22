Szijjártó Péter: A mostani támadás miatt öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia felé

Ukrajna;Szijjártó Péter;olajszállítás;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-22 12:37:00 CEST

„Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

„Rövid időn belül harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket. Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának” – közölte Szijjártó Péter pénteken a Facebook-oldalán.

Az újabb támadásról a külgazdasági és külügyminiszter előzőleg ma reggel számolt be a közösségi oldalán. Később a Harcosok Klubjában Orbán Viktor is reagált rá, és azt közölte, hogy levelet írt Donald Trumpnak a támadás miatt, amelyre az amerikai elnök válaszolt is.

Szijjártó Péter az újabb posztjában azt írta: „A mostani támadás miatt – az előzetes kárfelmérések alapján – legalább öt napra le fog állni az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan!”

A tárcavezető megjegyezte, idén januárban az Európai Bizottság írásban vállalta, hogy fellép az EU-tagállamok energiaellátásáért felelős vezetékekkel szembeni támadások ellen. Az Európai Bizottság azonban mindhárom támadás után hallgatott, nem lépett fel az érdekünkben – tette hozzá.

„Ezért ma Juraj Blanár szlovák külügyminiszter-kollégával levelet küldtünk Kaja Kallas külügyi főképviselőnek és Dan Jørgensen energiaügyi biztosnak, melyben felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy – ígéretének megfelelően – tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna ne támadja a Magyarországra és Szlovákiába vezető kőolajvezetéket” – közölte Szijjártó.