A kabinet legalább háromszoros túlárazást lát.
A 444 információ szerint Kaminski Fannyt tolják előtérbe a Fidesz kampánystábjában.
A Tisza párt elnöke szerint a hajóútra honvédségi géppel ment a miniszterelnök, és vele tartott a politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni is.
Az Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelő Kaminski Fanny anyja, vagyis Habony Árpád volt anyósa bérli hivatalosan azt a Szerb utcai önkormányzati lakást, ahova a miniszterelnöki főtanácsadó rendszeresen jár - számolt be az RTL Klub híradója.