Kigyulladt egy személyvonat Dabroncnál

vonat;MÁV;InterCity;kigyulladt;

2025-08-22 14:08:00 CEST

Az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity villanymozdonyának motorterében keletkezett a tűz, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés.

Egy személyvonat villanymozdonyának motorterében keletkezett tűz a Veszprém vármegyei Dabroncon – közölte pénteken a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tájékoztatás szerint a keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésére már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek poroltóval szüntettek meg. A vonaton mintegy 30-an utaztak, információk szerint mentesítő járattal folytatják útjukat.

A MÁV a honlapján azt írta: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Hozzátették, pénteken az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.