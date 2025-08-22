Zúgott a „Mocskos Fidesz!” a Strand Fesztiválon is

Strand Fesztivál;Pogány Induló;Mocskos Fidesz!;

2025-08-22 15:21:00 CEST

Pogány Induló közönsége zendített rá.

A nyár véget ér, a mocskosfideszezés azonban nem halkul – tanúsítja legalábbis az a videó, amelyet egyik olvasónktól kaptunk a 2025. augusztus 20-23. között Zamárdiban zajló Strand Fesztiválról. A slágerszámba menő rigmus ezúttal Pogány Induló péntek hajnali koncertjén harsant fel a Dreher Színpad előtt álló közönség zendített rá.

A rappernek a Sziget Fesztiválon adott koncertje alatt is zúgott a „Mocskos Fidesz!” rigmus. Akkor zúgott azon a Krúbién is, aki szombat este fog fellépni a Strand Fesztiválon.