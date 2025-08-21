Úgy tűnik, Volodimir Zelenszkij nem szívesen találkozna Budapesten Vlagyimir Putyinnal

Budapest;Oroszország;Ukrajna;Törökország;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-21 14:08:00 CEST

Egy törökországi helyszín viszont nem lenne ellenére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel esetlegesen tartandó kétoldalú találkozóját egy semleges európai helyszínen kellene szervezni, és elmondta, hogy Törökországot sem ellenezné.

Az Ukranszkaja Pravda az Interfax beszámolója alapján azt írja, az ukrán elnök kiemelte: szerinte az lenne fair, és az európaiak is ezt hangsúlyozták, ha a találkozó egy semleges európai helyszínen zajlana. „Mert a háború Ukrajnában és az európai kontinensen dúl. Azt mondtam, hogy egyetértünk. Svájc, Ausztria – egyetértünk” – fogalmazott. Hozzátette, Ukrajna nem ellenzi, hogy a találkozót Törökországban tartsák, mert az tagja a NATO-nak és Európa része. Azt leszögezte, hogy moszkvai találkozó nem jöhet szóba.

A magyar fővárosról mint lehetséges helyszínről megjegyezte, ez nem egyszerű, mert az összes európai ország egységesen támogatja Ukrajnát ebben a háborúban. „És őszintén szólva, Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán Viktor politikája Ukrajna ellen van, de ellenzi Ukrajna támogatását” – jelentette ki.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Harcosok Órája nevű YouTube-csatornán arra a kérdésre, hogy valóban lehet-e Budapesten egy esetleges Putyin-Zelenszkij, vagy egy esetleges Putyin-Zelenszkij-Trump találkozó helyszíne, úgy reagált, kétségtelen, hogy a magyar főváros hihető, több okból is, és kiemelte: ha szükség van ránk, mi állunk rendelkezésre. Erről itt írtunk bővebben: