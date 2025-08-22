Megérkezett Kárpátaljára a magyar segítség, a MedSpot segélye

Kárpátalja;segély;orvosi ellátás;Munkács;orosz-ukrán háború;MedSpot Alapítvány;

Csak a véletlenen múlt, hogy az orosz légicsapás nem okozott nagyobb, halálos pusztítást.

Nagyon köszönöm a szabad magyar népnek, azoknak, akik értik, hogy szomszédok vagyunk és ezért akarnak segíteni – köszönte meg a Munkácsi Járási Központi Kórház (Szent Márton Kórház) igazgatója, Jevhen Mesko, a MedSpot Alapítvány önkéntes orvosai által kézbesített adományt pénteken.

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön több millió forint értékű gyógyszerrel és orvosi eszközzel indult az orosz rakétatámadás sújtotta Kárpátaljára a MedSpot Alapítvány orvosi missziója egy mentőautóval. A gyógyszerekkel, kötszerekkel és egyéb orvosi eszközökkel megpakolt mentőautó pénteken délelőtt ért oda a munkácsi kórházhoz. Az intézmény igazgatója elmondta azt is, hogy összesen 23 munkás sérült meg a gyárban, amelyet két rakétatalálat ért. A sérültek többségét ellátás után haza is engedték, még öten szorulnak kórházi ápolásra.

Már jóval a város előtt érezhető volt a levegőben az orrfacsaró, égett műanyagszag - számolt be lapunknak Spányik András, az alapítvány orvosszakmai vezetője a körülményekről. Sőt, a gyárban sem sikerült még eloltani a tüzet, így a füst miatt is fojtogató a levegő. Az utcákon alig lehet embert látni, de akikkel találkoztunk meglepően nyugodtak voltak. Csak az okoz némi feszültséget, hogy nem engednek szinte senkit közel a pusztító támadás helyszínéhez. Az orvos hozzátette: megdöbbentő volt látni, hogy mekkora rombolást tud végezni egy-egy rakéta. Azt például már a helyiektől tudják, hogy csak a véletlenen múlt, hogy nem történt nagyobb katasztrófa. Az első rakéta ugyanis egy olyan helyre csapódott be, ahol éppen nem dolgoztak, így a második becsapódása előtt az emberek biztonságos helyre tudtak húzódni. Ha nem így történik, nagyobb a baj, mert az éjszakai műszakban 600-800 munkás dolgozott.

Spányik András beszélt arról is, hogy a munkácsi kórházban nincs triázsrendszer, ezért a MedSpot Alapítvány sürgősségi orvosaival amint hazaérnek megpróbálják kitalálni és megszervezni, hogy miként lehetne idehozni egy ilyen továbbképzést, amelyen átadhatják a hazai sürgősségi ellátásból ezeket a tapasztalatokat. Például tömegkatasztrófáknál, vagy sok háborús sérült ellátását kell sorba rendezni, azok szüksége szerint. A triázsolással mérik fel a magyarországi sürgősségi osztályokon is, hogy kik a legsúlyosabb állapotúak, kiknek van szüksége azonnali ellátásra.