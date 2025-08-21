Magyar civil segítség, gyógyszerek és orvosi eszközök indultak az oroszok által megtámadott Munkácsra

határon túli támogatás;háború;orvosi ellátás;Ukrajna-Oroszország-konfliktus;

2025-08-21 17:48:00 CEST

Csütörtökön több millió forint értékű gyógyszerrel és orvosi eszközzel indult az orosz rakétatámadás sújtotta Kárpátaljára a MedSpot Alapítvány orvosi missziója egy mentőautóval.

Spányik Andrást, az alapítvány orvosszakmai vezetőjét két kollégája, Milák Piroska pszichiáter és Kepics Zsanett gyermekklinikai szakpszichológus kíséri el. A munkácsi és az ungvári kórháznak és a környező településeken élőknek visznek antibiotikumot, fájdalom- és vérzéscsillapítókat, kötszereket, vérnyomásra ható, illetve cukorbetegeknek szükséges gyógyszereket. Ezeket javarészét az alapítvány raktárából pakolták a mentőautóba, de néhány dolgot vásárolniuk is kellett.

Spányik András lapunknak elmondta: az ukrajnai társalapítványuktól, a Western Unitytől már reggel óta kapják a fotókat, videókat az éjszakai támadás következményeiről, így valamelyes képbe kerültek, de hogy pontosan milyen feladat vár rájuk, az a helyszínen derül ki. Most még azt tervezik, hogy csak az adományt juttatják célba és szükség esetén hozhatnak Magyarországra sebesültet. A mentőautójukat már ismerik a határon, így bíznak a késedelem nélküli átkelésben.

A MedSpot orvosai a háború kirobbanása óta látnak el menekülteket. Eleinte a beregsurányi határátkelőhelyen, majd a kárpátaljai menekülttáborokban. Működésüket adományokból finanszírozzák. Spányik András július elején a Népszava podcastjében, a Szikében beszélt a munkájukról. Az adásban egyebek mellett azt mondta: – Azt gondolom, hogyha ki tudunk menni és azt tudjuk mondani az éppen nagy bajban lévő szomszédainknak, barátainknak, hogy itt van a segítő kéz Magyarországról, ez igenis egy hazafias dolog. Ezzel a hazánk érdekét szolgáljuk. Különösen most, amikor nagyon sok nem baráti vagy nem segítő hang hangzik el. (...) Ezt úgy éreztük, hogy fontos ellenpontozni. És jó, orvosi szempontból is, mert annak, hogy létezik egy másik Magyarország, amely nem árulásból, nem idegen érdekek szolgálatából remél hasznot magának,- annak közérzet, illetve mentális egészségjavító hatása is van – mondta.