Öröklött terhek

könyv;Kafka;traumák;

2025-08-23 11:41:00 CEST

Szántó T. Gábor legújabb könyve a történelem súlyát, a szerettek traumáját, a korszellem kényszerűségeit egyszerre pakolja rá főszereplőjére.

Kevesebben ismerik, mint a 20. század egyik legjelentősebb írói életművét, de Franz Kafka szenvedélyes rajzoló is volt, így - többé-kevésbé akarata ellenére - számos grafikája maradt fent, amelyek tükrözik a javarészt szorongásról, elidegenedésről szóló írói világát. Ez a gyakran groteszk, szürreális kép köszön vissza egyszerre nyugtalan és minimalista rajzain, amelyeknek lendületes vonalakkal megrajzolt aránytalan alakjain jól kimutatható a kafkai belső feszültség, kétségbeesés és szenvedély. Pont mint az a (talán) sírból kitörni készülő alak, amely szimbolikus értelmet nyer Szántó T. Gábor új, Kafka sírja című könyvének borítóján és vele szoros párhuzamban a regény főszereplőjével is. Mert az író nem kíméli a férfit: a Kafka macskái című kötetben 2014-ben megismert elbeszélő tér vissza ebben a történetben, akire mindössze pár oldal lepergése alatt szakad rá egyszerre a saját és mások múltja mellett a jelen és a jövő is. A fojtogató sír allegorikus, a teljesítménykényszerből fakadó szorongás, a Holokauszt okozta transzgenerációs traumák, az új generáció ebből eredő bizalmatlansága, dühe, bizonytalansága, lelkiismeret-furdalása emésztik a főszereplőt. Pedig a körülmények mindent megtesznek, hogy az önmarcangoláshoz intenzív kontrasztot adjanak: a férfi pályája csúcsán áll, Prágában mutatják be új könyvét, amelyből ráadásul filmet készítene egy neves rendező, aztán, ahogyan a könyv egyik szereplője meg is jegyzi, érdemes műként még az állóvizet is felkavarja a közvéleményben. Könyve ugyanis vitát robbant ki Franz Kafka halála kapcsán, miközben az író egyszerre lesz érdekes a nemzetbiztonság és egy zaklató előtt is, aki helyette is szeretné, ha minél előbb eltakarodna a városból. Mindeközben nem várt módon újdonsült apaként még a magánélete is a feje tetejére áll, így most az az ember, aki a múlt miatt egész életében menekült a szeretet elől, fia révén, felnőtt fejjel tanul feltétel nélküli felelősséget egy másik ember iránt. A groteszk körülmények végül ott tartják, bezárják Prágába. Így a kényszer lehetőséget és bőséges időt teremt rá, hogy ne csak az nyerjen talán magyarázatot, vajon ki fekszik Kafka sírjában, hanem az is, a főszereplő vajon képes-e kitörni saját börtönéből, az őt marcangoló, öröklött traumákból.

A Szántó T. Gábor művét gondozó Gondolat Kiadó ajánlója szerint a könyv valóság-fikció-metafikció viszonyával játszik. A mű viszont emellett nemcsak aggasztó képet fest a transzgenerációs traumák megoldásának sürgető szükségességéről, hanem a mai korral szemben feszültséget teremt nemzedékek között is. Ugyanis, ahogyan arra az író egy interjú során maga is rámutatott könyve megjelenése kapcsán, felnőtt egy pszichológus generáció, amelynek fiataljai sosem látott mértékben fordultak a pszichológus pálya felé, hogy megértsék és feldolgozzák azt a terhet, amelyet szüleik, nagyszüleik hordoztak, fojtottak el és akarva-akaratlanul örökítettek tovább annyi évtizeden át.