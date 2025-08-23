Egyre több magyar gyerek küzd tanulási zavarokkal, tíz év alatt 50 százalékkal nőtt a számuk

oktatás;KSH;Magyarország;diákok;tanulási zavar;

És miközben általában az SNI-s gyerekek száma rohamosan emelkedik, a velük foglalkozó szakemberekből nem lett sokkal több.

Tíz év alatt több mint 50 százalékkal nőtt a súlyos tanulási zavarral rendelkező gyerekek aránya, számuk 49 558 fő volt a 2024/2025-ös tanévben - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. A 2014/2015-ös tanévben még 32 928 fő volt a súlyos tanulási zavarral diagnosztizált gyerekek száma, ami azóta több mint 16,6 ezer fővel emelkedett. A statisztikákból az is látszik, hogy a legnagyobb számú növekedés (a 16,6 ezer főből mintegy 10 ezer fő) az elmúlt öt évben következett be.

A súlyos figyelemzavarral rendelkező gyerekek száma alacsonyabb, 7875 fő volt az elmúlt tanévben, ám az arányokat tekintve a tíz év alatt bekövetkezett változás szintén jelentős, számuk több mint a duplájára emelkedett a 2014/2015-ös tanév óta. A súlyos magatartás-szabályozási zavarral diagnosztizált gyerekek száma pedig tíz év alatt 2214 főről 3455 főre nőtt. A tanulási, figyelem- és magatartási zavarokkal küzdő gyerekek a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek csoportjába tartoznak más zavarokkal (mint az autizmus spektrumzavar) és fogyatékosságokkal küzdő gyerekekkel együtt. A KSH adatai szerint az SNI-s gyerekek összlétszáma (a súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekekkel együtt) 112 060 főre emelkedett a 2024/2025-ös tanévben, ami egy év alatt több mint 4600 fős, tíz év alatt pedig mintegy 28 ezer fős növekedés.

Az SNI-s gyerekek számbeli növekedésének több oka is lehet, egyebek mellett az, hogy a korábbinál jobb diagnosztikai módszerek állnak a szakemberek rendelkezésére. Ugyanakkor az adatokból az is látszik, hogy az SNI-vel diagnosztizált gyerekek száma a 2020/2021-es tanévet követően emelkedett nagyobb mértékben: míg korábban évente átlagosan mintegy 1000-1500 fővel emelkedett a számuk, 2020-tól ennek a dupláját is eléri vagy meghaladja az éves növekedés. Mindez összefügghet azzal, hogy a kormány 2020-tól szigorított a hatéves kortól kötelező iskolakezdés és az iskolaérettségi vizsgálatok szabályozásán. Szakértők már ekkor arra figyelmeztettek, sok hatéves éretlenül kerülhet be az iskolába, ami beilleszkedési, magatartási, figyelem és tanulási zavarok kialakulásához vezethet.

Miközben az SNI-s gyerekek száma rohamosan emelkedik, a velük foglalkozó szakemberekből nem lett sokkal több. A KSH adatai szerint a fejlesztő neveléssel és oktatással foglalkozó pedagógusok száma összesen 474 fő volt országosan a 2024/2025-ös tanévben, mindössze 33 fővel voltak többen, mint egy évvel korábban. A pedagógiai szakszolgálatoknál 5555 fő dolgozott az elmúlt tanévben, számuk 274 fővel emelkedett a 2023/2024-es tanévhez képest.