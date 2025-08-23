Hibát hibára halmoz Sulyok Tamás, amit művel, az már a Fidesznek is kínos

politika;Fidesz;elemzés;Magyarország;hiba;Sulyok Tamás;

2025-08-23 05:55:00 CEST

A köztársasági elnök baklövései elvonják a figyelmet más témákról, de így sem valószínű, hogy a miniszterelnök még a parlamenti választás előtt megválik Sulyok Tamás köztársasági elnöktől – így gondolja Ember Zoltán Levente és Győri Gábor politikai elemző is. Hiszen ezzel ő már a harmadik Fidesz által jelölt államfő lenne, aki kénytelen idő előtt távozni posztjáról.

Sulyok Tamás köztársasági elnök – aki a kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalint váltotta – hol kínos ügyekbe keveri magát, hol nevetség tárgyává válik. Ahogyan a minap is, amikor kinyilvánította együttérzését a Munkácsot ért rakétatámadás sérültjei felé. Eredeti Facebook-bejegyzésébe az államfő még belevette, hogy a kárpátaljai város egyik üzemébe orosz rakéta csapódott be, aztán az „orosz” szót törölte. Ezt követően viszont Orbán Viktor miniszterelnök demonstratív módon „orosz rakétatámadásról” írt.

Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője lapunknak nyilatkozva arra emlékeztetett: Orbán Viktor választása azért esett Sulyok Tamásra, mert jogászként, alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként addig nem okozott semmiféle gondot a Fidesz számára. Neki az lett volna a feladata, hogy legyen jelen a protokolláris eseményeken, de szürke elnökséget vigyen, ahonnan nem jönnek hibák.

Novák Katalin – folytatta Ember Zoltán Levente – aktív államfő volt, a kormányzati szereposztás részeként a NATO és Ukrajna ügyében ő játszotta el a „jó zsaru” szerepét. Ilyen komoly feladatot Sulyok Tamásra láthatóan nem osztottak. Neki annyit kellett volna csinálnia, hogy nem bakizik. Ehhez képest menetrendszerűen szállítja a politikai bakikat. A köztársasági elnök nem tartott újévi beszédet, átengedte a területet másnak, miközben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke személyében van egy politikai ellenfél, aki azonnal lecsap egy ilyen lehetőségre. A közelmúltban a fiataloknak küldött államfői üzenet is rosszul sült el.

Sulyok Tamás folyamatosan elkövet valamilyen hibát, amivel magára tereli a figyelmet. A Fidesznek ez kellemetlen, mert így más témákról elviszi a fókuszt – mondta Ember Zoltán Levente. Az év elején például a kormánypárt kísérletet tett arra, hogy Menczer Tamás alpáriságával lehúzza Magyar Pétert a sárba. Azt a Magyar Pétert, aki már Orbán Viktort hívta ki vitára, holott korábban még Lázár Jánossal is megelégedett volna.

Sulyok Tamás azonban egy Facebook-posztban visszaszólt Magyar Péternek, vagyis a Tisza Párt elnökét felemelte arra a szintre, ahonnan a Fidesz éppen próbálta letaszítani.

Ebből az látszik, hogy a lojalitás nem minden. Akár tetszik, akár nem, a köztársasági elnöki tisztség politikai pozíció, és ha valakinek nincs politikai érzéke, akkor a lojalitás hiába van meg, az illető nem képes teljesíteni a feladatát – jelentette ki Ember Zoltán Levente.

Az Iránytű Intézet vezetője szerint a politikai érzék hiányát mutatja a mostani eset is. Az „orosz” szót akkor is benne kellett volna hagyni az ominózus bejegyzésben, ha a köztársasági elnök stábjában arra jutottak, hogy azt hiba volt beletenni. Ily módon csak felnagyították az ügyet. Sulyok Tamás mémesedett, aminél rosszabb kevés történhet egy politikussal.

A blamázs híre nemcsak Magyarországon futott végig, hanem a nagykövetségek beszámolói révén külföldön is – tette hozzá Ember Zoltán Levente. A Fidesz ráadásul defenzívába került. Orbán Viktor nagyon nem kedveli az ilyen helyzeteket, nem véletlen, hogy később ő is kitett egy posztot a témában.

Mindezek ellenére Ember Zoltán nem tartja valószínűnek, hogy a miniszterelnök Sulyok Tamást is leveszi a pályáról. Akkor ugyanis Schmitt Pál és Novák Katalin után ő lenne a harmadik Fidesz által jelölt államfő, akit leváltanak. Ez azt jelentené, hogy 2010 után a köztársasági elnökök háromnegyede rossz HR-döntésnek bizonyult, amit Orbán Viktor aligha engedhet meg magának. Más kérdés: ha a Fidesz megnyerné a választást, akkor a miniszterelnök bizonyára erősen elgondolkodna azon, újrázhat-e Sulyok Tamás.

Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője sem hiszi, hogy a parlamenti választás előtt leváltják Sulyok Tamást: ez a lépés rosszul venné ki magát a kampányban, káros lenne a Fidesz számára. A kormánypártnak nem érdeke még nagyobb ügyet kreálni olyasmiből, ami egy idő után magától elülhet.

A Fidesz eleve azért Sulyok Tamást jelölte a posztra, mert azt szerette volna, hogy nyugalom legyen ezen a fronton, minél kevesebb reflektorfény vetüljön az államfői hivatalra. Ebből adódóan a köztársasági elnök nem is töltheti be valódi funkcióját, tehát azt, hogy megjelenítse a nemzet egységét

– állapította meg a vezető elemző.

Érthető és logikus, hogy az ellenzékieket élénken foglalkoztatják Sulyok Tamás megnyilvánulásai. Azt viszont nehéz megítélni – folytatta Győri Gábor –, hogy a bizonytalan választókat, akik még nem döntötték el, melyik oldalra fognak szavazni jövő áprilisban, mennyire érik el a köztársasági elnök körüli kisebb botrányok. A kérdés eldöntéséhez szükség lenne felmérésekre, amelyek a „kevés politikai tartalmat fogyasztó” szavazórétegekre összpontosítanak, olyan emberekre, akiket a Fidesz még elveszíthet, az ellenzék pedig még megnyerhet.

Azzal, hogy Orbán Viktor hangsúlyozottan orosz rakétatámadásról írt – miután az államfő a saját bejegyzéséből törölte az „orosz” szót –, az lehetett a cél, hogy a miniszterelnök karakán figuraként, utcai harcosként jelenjen meg a közvélemény előtt. Így némileg ellensúlyozhatja a róla kialakult negatív képet is, hogy mindenben úgy cselekszik, ahogyan azt a putyini Oroszország elvárja tőle. Orbán a kisebb rosszat választotta – jegyezte meg Győri Gábor. Ha ugyanis a miniszterelnök nem hozza szóba, hogy a Munkácsra becsapódó rakétát az oroszok lőtték ki, akkor rengeteg kritikát zúdított volna magára.