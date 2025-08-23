Kommentben szólt be Szijjártó Péternek a lengyel külügyminiszter, a magyar tárcavezető visszaszólt

Lengyelország;Szijjártó Péter;Radoslaw Sikorski;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-23 09:13:00 CEST

Szijjártó a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadással kapcsolatban tett közzé bejegyzést, erre reagált Radoslaw Sikorski.

„Ez egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Kiállunk a békéért és nemzeti érdekeinkért” – írta pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadással kapcsolatban.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kommentben válaszolt a magyar tárcavezető bejegyzésére, úgy fogalmazva, „Péter, annyi szolidaritás van bennünk felétek, mint amennyi nekünk van tőletek”.

Szijjártó reakciójában a lengyel külügyminiszternek azt üzente, „Hidd el, soha nem követném el azt a hibát, hogy rátok gondoljak, ha szolidaritásról van szó”.

Nem ez volt az első eset, hogy Szijjártó Péter összeszólalkozott a lengyel külügyminiszterrel, márciusban például a magyar tárcavezető úgy fogalmazott, szerinte Sikorski az egyik „legelvetemültebb, legagresszívabb” háborúpárti politikus Európában.

Korábban a lengyel külügyminiszter – azt követően, hogy Orbán Viktor bejelentette, úgynevezett véleménynyilvánító szavazást kezdeményez Ukrajna uniós tagságáról – közölte, kíváncsi lenne annak a népszavazásnak az eredményére, amelyet Orbán Viktor Magyarországának uniós tagságáról tartanának.