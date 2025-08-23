„A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – Orbán Viktor reagált Magyar Péter bejegyzéseire

Orbán Viktor;Horvátország;Magyar Péter;Harcosok Klubja;

A Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe – jegyezte meg a kormányfő.

Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok klubjában a miniszterelnök – írja a Magyar Nemzet. A kormánypárti lap cikke szerint Orbán Viktor ebben – reagálva Magyar Péter pénteki, a kormányfő horvátországi útjáról szóló bejegyzéseire – úgy fogalmazott, „a kiskakas tegnap is elkukorékolta magát”.

A miniszterelnök azt írta, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. „Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – tette hozzá. „A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – fogalmazott, és megjegyezte: „Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú”.

A cikk szerint a kormányfő bejegyzésében mindemellett az állt,

sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás”– írta, kiemelve, egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.

a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – jegyezte meg.

Mint arról mi is beszámoltunk, alig egy nappal azután, hogy elutazott Horvátországba vakációzni, Orbán Viktor már bejelentést is tett arról, hogy elkészült a terv, amellyel a Fidesz győzni fog a 2026-os parlamenti választáson. A miniszterelnök egy péntek esti Facebook-posztban állt a nyilvánosság elé ezzel, egy éttermi fotó kíséretében, amelyen a politikai igazgatója, Orbán Balázs, a közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni és a sajtófőnöke, Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár társaságában lehet látni. A hangulatot leginkább egy piros-fehér-zöld oroszlán rajza dobja fel, amelyet egy tableten az asztal közepére állítottak ki.

Korábban Orbán Balázs már elárulta, hogy az Adrián győzelmi terv van születőben, de pénteken először Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke repítette világgá a hírt, hogy Orbán Viktor a csütörtöki kormányülést követően repülőgépre is ült a horvátországi Brač szigete felé, ahol jachtra szállt, aztán szakított időt arra is, hogy találkozzon Zoran Milanović horvát köztársasági elnökkel. Magyar Péter először azt állította, hogy a miniszterelnök honvédségi repülőgépen utazott, csakhogy kiderült, ez nem igaz, a Tisza Párt elnöke javított is, mondván, Schmidt Mária lányának, Ungár Annának a luxus magánrepülőgépére pattant fel a kíséretével Horvátország felé.