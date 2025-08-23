„A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – Orbán Viktor reagált Magyar Péter bejegyzéseire

Újabb bejegyzést osztott meg a Harcosok klubjában a miniszterelnök – írja a Magyar Nemzet. A kormánypárti lap cikke szerint Orbán Viktor ebben – reagálva Magyar Péter pénteki, a kormányfő horvátországi útjáról szóló bejegyzéseire – úgy fogalmazott, „a kiskakas tegnap is elkukorékolta magát”.
A miniszterelnök azt írta, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe. „Közben mi haladunk a saját terveink szerint” – tette hozzá. „A kiskakas kukorékol, a karaván halad” – fogalmazott, és megjegyezte: „Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú”.
A cikk szerint a kormányfő bejegyzésében mindemellett az állt,
sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás”– írta, kiemelve, egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.
a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság” – jegyezte meg.
Mint arról mi is beszámoltunk, alig egy nappal azután, hogy elutazott Horvátországba vakációzni, Orbán Viktor már bejelentést is tett arról, hogy elkészült a terv, amellyel a Fidesz győzni fog a 2026-os parlamenti választáson. A miniszterelnök egy péntek esti Facebook-posztban állt a nyilvánosság elé ezzel, egy éttermi fotó kíséretében, amelyen a politikai igazgatója, Orbán Balázs, a közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni és a sajtófőnöke, Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár társaságában lehet látni. A hangulatot leginkább egy piros-fehér-zöld oroszlán rajza dobja fel, amelyet egy tableten az asztal közepére állítottak ki.
