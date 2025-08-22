Orbán Viktor bejelentette, hogy elkészült a 2026-os győzelmi terve

Fidesz;Orbán Viktor;győzelem;választás 2026;

2025-08-22 23:30:00 CEST

Összeültek a fideszes oroszlánok.

Ez gyors volt, alig egy nappal azután, hogy elutazott Horvátországba vakációzni, Orbán Viktor már bejelentést is tett arról, hogy elkészült a terv, amellyel a Fidesz győzni fog a 2026-os parlamenti választáson. A miniszterelnök egy péntek esti Facebook-posztban állt a nyilvánosság elé ezzel, egy éttermi fotó kíséretében, amelyen a politikai igazgatója, Orbán Balázs, a közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni és a sajtófőnöke, Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár társaságában lehet látni. A hangulatot leginkább egy piros-fehér-zöld oroszlán rajza dobja fel, amelyet egy tableten az asztal közepére állítottak ki.

Korábban Orbán Balázs már elárulta, hogy az Adrián győzelmi terv van születőben, de pénteken először Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke repítette világgá a hírt, hogy Orbán Viktor a csütörtöki kormányülést követően repülőgépre is ült a horvátországi Brač szigete felé, ahol jachtra szállt, aztán szakított időt arra is, hogy találkozzon Zoran Milanović horvát köztársasági elnökkel. Magyar Péter először azt állította, hogy a miniszterelnök honvédségi repülőgépen utazott, csakhogy kiderült, ez nem igaz, a Tisza Párt elnöke javított is, mondván, Schmidt Mária lányának, Ungár Annának a luxus magánrepülőgépére pattant fel a kíséretével Horvátország felé.

Ami a magyar oroszlánt illeti, barlangi oroszlánok 22 ezer évvel ezelőtt éltek a Kárpát-medencében, utánuk egy másik faj, a perzsa oroszlán terjedt el, és bár a történelmi feljegyzések szerint a Római Birodalom idején még fogtak be berber oroszlánokat Pannónia területén, ez utóbbit leletek egyelőre nem támasztják alá. Magyar oroszlán szabadon azóta csak a Lánchídon, illetve Budapest címerében van, igaz, Budapest ostromakor, 1945 februárjában egy oroszlán a ketrecét érő bombatalálat miatt kiszabadult, az orosz városparancsnok által kivezényelt katonák tudták csak elfogni a kisföldalatti megállójában.