Balesetet szenvedett Varga Tibor a MotoGP Magyar Nagydíján, kórházba szállították

2025-08-23 15:27:00 CEST

Már jól van, bízik benne, hogy a 16:10-kor kezdődő második futamra visszaér a Balaton Parkba.

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.

A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közölte, hogy

Varga Tibort további vizsgálatokra kórházba szállították.

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

Varga nem sokkal később a Facebook-oldalára azt írta ki, hogy