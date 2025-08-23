Az idegenrendészet szerint két fülöp-szigeteki állampolgár indított pert a kiutasítási folyamat ellen

Fülöp-szigetek;kiutasítás;vendégmunkások;idegenrendészet;

2025-08-23 15:53:00 CEST

Az egyik esetben kiutasítási határozat, a másikban tartózkodási engedély visszavonásáról rendelkező határozattal kapcsolatban.

Jelenleg két olyan peres eljárás van folyamatban az országban, ahol fülöp-szigeteki állampolgár képviseli magát felperesi minőségben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal (OIF) szemben – közölte az OIF a 24.hu megkeresésére.

A hatóság tájékoztatása szerint

az egyik esetben kiutasítási határozat, míg a másikban tartózkodási engedély visszavonásáról rendelkező határozat jogszerűségének megállapítása képezi a per tárgyát.

A portál már korábban beszámolt arról, hogy nem egyedi annak a fülöp-szigeteki nőnek az esete, akit az idegenrendészet ki akar toloncolni az országból, holott nemrég született gyermeke a magyar férjétől. A nő két éve vendégmunkásként érkezett Magyarországra, de tavaly megházasodott, és a közelmúltban gyereke is született. A nő mindezek ellenére egy hónapja hivatalos határozatot kapott az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól, melyben közölték vele: harminc napja van elhagyni az országot. A portál értesülése szerint rajta kívül mások is kerültek hasonló helyzetbe, így kérdéseket küldött az idegenrendészeti hatóságnak pontosabb információkért.

A 24.hu felidézi, a munkaerő-kölcsönző cégek által behozott vendégmunkások foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kapnak, amit a jogszabályi megfogalmazás szerint azzal a céllal adnak ki, hogy „tényleges munkát végezzenek” Magyarországon. A szabályozás alapján amennyiben a munkáltató lejelenti, hogy a vendégmunkása táppénzen van – akár baleset, betegség vagy szülés miatt nem tud dolgozni –, azonnal elindulhat a kiutasításhoz vezető jogi folyamat. Első lépésként megvonják a tartózkodási engedélyt, majd kiutasítják. Ha ennek nem tesz eleget, jön a kitoloncolás. A portál úgy tudja,

az egyik nő azért fordult bírósághoz, mert visszavonták a tartózkodási engedélyét, amikor bejelentette a munkahelyén, hogy várandós.

A hivatalos adatok szerint jelenleg közel 12 500 fülöp-szigeteki állampolgár rendelkezik érvényes munkavállalásra jogosító tartózkodási engedéllyel.