Jogerősen megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) döntését, így a hatóság nem utasíthatja ki azt a Fülöp-szigeteki kismamát, aki nemrég adott életet kisfiának Magyarországon.
Az egyik esetben kiutasítási határozat, a másikban tartózkodási engedély visszavonásáról rendelkező határozattal kapcsolatban.
A tanárnak azonnali hatállyal el kellett hagynia az EU területét, és csak kérvényezni tudja a kitiltás visszavonását. Egy eljárási hiba állhat a háttérben.
A munkaerőhiánnyal küzdő cégek alternatív módszerekhez nyúlnak, például vannak, akik üzleti vízummal érkeznek.
Megoldottuk az átigazolási kérdést! – közölte a sportállamtitkár, miután a futball egyik szereplője kifogásolt valamit, 24 órával később pedig bejelentették a törvénymódosítást.
És csak korlátozott időn át tartózkodhatnak Magyarországon.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatói posztján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság élén volt változás.
Miután a kormány egyszerűsítette a harmadik országbeliek munkavállalását, úgy bővíti szeptembertől az idegenrendészetet, hogy az az ilyen ügyekben is gyorsabb lehet.
Szakály Sándor botrányos kijelentése után kérdést intézett a miniszterelnökhöz Lendvai Ildikó. Az emberi jogi bizottság MSZP-s tagja arra volt kíváncsi: kíván-e utasítást adni Lázár Jánosnak, a MEH államtitkárának az általa felügyelt VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójának felmentésére.
Az idegenrendészeti és menedékjogi törvény módosítását bírálták balassagyarmati szocialisták a városban működő közösségi szállás előtt tartott hétfői sajtótájékoztatón.
A Kúria vizsgálata szerint megalapozott az ENSZ-nek a magyar idegenrendészeti őrizet bírói kontrolljára vonatkozó kritikája, a problémák megoldása érdekében javaslatokat dolgozott ki a legfelsőbb bírói fórum - mondta el Kovács András kúriai tanácselnök az MTI-nek.