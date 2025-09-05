Az Orbán-kormány épp most érezte szükségét, hogy hatékonyabbá tegye az idegenrendészetet, ügyfélbarát eljárás várja a vendégmunkásokat

Miután a kormány egyszerűsítette a harmadik országbeliek munkavállalását, úgy bővíti szeptembertől az idegenrendészetet, hogy az az ilyen ügyekben is gyorsabb lehet.