Az elmúlt 99 nap alatt 51 napon át volt vízkorlátozás a székesfehérvári kórház szülészetén

Ez a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője, Földi Judit közérdekű adatigényléséből derült ki. Takács Péter egészségügyi államtitkár szalagot vágott és mosolygott az új épület átadásán, vagyis pontosan azon a napon, amikor véget ért az első vízkorlátozás.

Földi Judit közérdekű adatigényléssel tudta meg pontosan, mennyi ideje és ilyen gyakorisággal volt, van vízkorlátozás a székesfehérvári kórház szülészeti osztályán – derül ki abból a Facebook-posztból, amelyet a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője tett ki szombaton.

Az adatok tanúsága szerint 2025. május 16–23., június 17-24. között, majd július 17-étől egészen mostanáig nem volt, illetve nincs sem ivásra, sem az újszülöttek fürösztésére alkalmas víz a kórházi osztályon a vízvezetékben talált Pseudomonas aeruginosa baktérium miatt.

Az egészségügyi tárca minderről nem adott ki hivatalos tájékoztatást. Eközben május 23-án Takács Péter szalagot vágott és mosolygott az új épület átadásán, vagyis pontosan azon a napon, amikor véget ért az első vízkorlátozás. Erről persze egy árva szó nem hangzott el. „Szép csillogás a kameráknak, közben a valóság: vízkorlátozás a szülészeten” – írta erről Földi Judit.

A politikus azt firtatja, ellenzéki párt azt kérdezi Takács Péter államtitkártól, hogy tudott-e a májusi és júniusi vízkorlátozásról, illetve tud-e arról, hogy már több mint egy hónapja vízkorlátozás van a szülészeten. Ha nem tudja, az hogy lehetséges – ha pedig tudja, akkor miért válaszolta az Orbán-kormány nevében Rétvári Bence államtitkár a DK országgyűlési képviselőjének augusztus 4-ei kérdésére, hogy minden rendben, a szakemberek sikeresen elvégezték a vízvezeték rendszer fertőtlenítését; és hogy a betegellátásban mindez nem okozott fennakadást.