A rakétatámadás sújtotta Munkácsra utaztak a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselői

Orbán-kormány;DK;rakétatámadás;Munkács;Komáromi Zoltán;Rónai Sándor;

2025-08-23 21:55:00 CEST

A városban nyugalom van, de az orosz rakétatámadás nyomán a gyár raktárépületeiből még ma is szállt fel a füst.

Komáromi Zoltán, és Rónai Sándor a munkácsi Flex gyár előtt, amelyet két napja orosz rakétatámadás ért arról számoltak be, hogy a városban nyugalom van, a fő téri installáción kívül, amely a háborúban elesetteknek állít emléket másból nem érződik, hogy az országban háború zajlik. Az emberek elmondták, amikor elkezdődik egy légiriadó, akkor tudják, hogy körülbelül másfél óra múlva érhetnek ide a rakéták, de eddig még sohasem értek ide. Csütörtök hajnalban azonban fél négy körül hatalmas detonációra ébredtek, akkorára, hogy rögtön tudta mindenki, vagy az energetikai vagy az ipari központot érte támadás. Aztán nem sokkal később volt még egy robbanás.

A Flex gyár nemcsak Munkács, hanem egész Kárpátalja egyik legnagyobb gyára, háromezer ember dolgozik itt, mintegy egyharmaduk magyar nemzetiségű. A pusztításból pedig látszik, hogy a támadást csakis szárnyas rakéták hajthatták végre, több száz kiló robbanóanyaggal. Acélszerkezetek, betontömbök deformálódtak el teljesen a robbanás erejétől, a raktárépületekben pedig még ma is dolgoznak a tűzoltók, onnan még mindig áramlik ki a füst. Hatszáz ember dolgozott csütörtökön, a támadás éjjelén is mint általában az éjszakai műszakban, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérültek meg többen és súlyosabban a támadástól.

A DK mélységesen elítéli a magyar kormányt, és felháborítónak tartja, hogy a háború kezdete óta Vlagyimir Putyin álláspontját és érdekeit képviseli, a többi között álságosan épp a kárpátaljai magyarságra hivatkozva – és még amikor az ott élő magyarokat éri támadás, akkor is próbálják elkenni az agresszor felelősségét.

Az ellenzéki párt szerint Ukrajnával kapcsolatban létezhetnek legitim viták – egyvalamiről azonban nem lehet vitatkozni: arról, hogy milyen álláspontot képviselünk, kinek az oldalán állunk akkor, amikor egy gyilkos agresszor, Vlagyimir Putyin rátámad egy szuverén, független államra, és ártatlan embereket gyilkol, köztük magyarokat. A Demokratikus Koalíció felszólítja az Orbán-kormányt, hogy ítélje el az agresszort, és álljon ki Ukrajna mellett, Kárpátalja mellett, és az Ukrajnában és Kárpátalján élő magyar emberek mellett.