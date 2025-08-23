Marsi Anikó vezetésével útnak indult a Női Digitális Polgári Kör

Magyarország;nők;Marsi Anikó;Digitális Polgári Körök;

2025-08-23 19:41:00 CEST

Szentkirályi Alexandra és Csisztu Zsuzsa is a tagja.

„Mi, nők, ott vagyunk a családban. Ott vagyunk a munkahelyen. Ott vagyunk a közösségeinkben. És ott vagyunk mindenhol, ahol Magyarország jövője épül” – kezdődik az a Bors honlapján megjent nyilatkozat, amellyel kvázi hivatalosan is útnak indult a TV2 Tények műsorvezetője, Marsi Anikó fémjelezte Női Digitális Polgári Kör. Hitvallása szerint a olyan női közösséget építése, amely „egyszerre erős, nyitott, empatikus, hagyománytisztelő és a jövőbe mutat”, a kívül pedig mások mellett a tagja még Szentkirályi Alexandra volt főpolgármester-helyettes és kormányszóvivő, a Fidesz jelenlegi budapesti frakciójának a vezetője, Makray Katalin olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő, Schmitt Pál volt köztársasági elnök felesége és Csisztu Zsuzsa televíziós műsorvezető, olimpiai nyolcadik helyezett magyar tornászbajnok is.

A Blikk nemrég megkérdezte, nem összeférhetetlen-e a műsorvezetői munkája a politikai szerepvállalással, amire Marsi Anikó úgy válaszolt: Semmilyen különbséget nem látok jelen képernyős tevékenységem és a DPK női csoportjának a vezetése közt. Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a női Digitális Polgári Körben is képviselek majd.

A kicsit hamvába holt ötlet, a Harcosok Klubja elindítása után Orbán Viktor a július 26-i tusványosi beszédében tett bejelentést a Digitális Polgári Körök elindításáról. Egy héttel később jött a hír, hogy huszonötöt létre is hoznak, egyikük az, amely Marsi Anikó vezetésével most meg is kezdi a munkát.

Egy bántalmazott nőkhöz szóló Digitális Polgári Kört alapított már Vitályos Eszter kormányszóvivő is, ez eddig azzal vétette észre magát, hogy egyeztetést akar kezdeményezni a lúgos orvos áldozatát, Renner Erikát érő zaklatás után.